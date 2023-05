Trénerský štáb slovenskej hokejovej reprezentácie definitívne uzavrel súpisku pre MS 2023 v Rige. Na dve voľné miesta zapísal útočníkov Mária Luntera a Andreja Kudrnu.

Minimálne jeden z nich by mal byť pripravený nastúpiť aj vo štvrtkovom zápase proti Švajčiarsku (19.20 SELČ). Slováci trénovali v stredu bez Petra Cehlárika, 27-ročný útočník bol počas dvoch dní v opatere fyzioterapeutov a jeho zdravotný stav vyhodnotia aj v priebehu štvrtka.

Cehlárik nedohral pondelkový zápas s Kanadou (1:2 sn) po tom, ako zblokoval súperovu strelu a puk ho trafil do nohy. V stredu trénoval iba na suchu. "Trénoval individuálne s kondičným trénerom, zamerali sme sa na spevnenie mäkkých tkanív v kolene, keďže ho má nastrelené a má tam mierny opuch. Nemá nič zlomené, malo by to byť v poriadku. Riešime to konzervatívne," informoval lekár slovenskej výpravy Pavol Lauko.

Asistent trénera Andrej Podkonický k Cehlárikovi dodal: "Ak nebude na tom stopercentne, dáme mu radšej voľno, aby sme ho mali k dispozícii na ďalšie zápasy."

Pred štvrtkovým duelom dopísal realizačný na súpisku dvoch zostávajúcich hráčov z kádra - Luntera a Kudrnu. Či aj obaja nastúpia proti Švajčiarom, sa ešte uvidí. "Nejaké zmeny asi urobíme, rozprávali sme sa o tom, záleží aj od toho, či Cehlárik nastúpi. Ak nie, pôjde hrať Kudrna a uvidíme, či dostane príležitosť aj Lunter," povedal Podkonický.

Slováci zdolali Švajčiarov naposledy na MS pred 11 rokmi v Helsinkách a ani vo štvrtok to nebudú mať jednoduché. Zverenci Patricka Fischera vedú B-skupinu s 9 bodmi a impozantným skóre 15:0. "Nečaká nás nič ľahké, pôjdu po nás, budú nás napádať. Musíme ísť hneď preč z nášho obranného pásma a vyvarovať sa chýb v strednom pásme. Švajčiari sú dlho pokope, majú hráčov z NHL a je to naozaj výborné mužstvo," dodal Podkonický...