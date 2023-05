Slovenskí hokejisti zvíťazili nad Slovinskom 1:0 v nedeľňajšom zápase základnej B-skupiny na MS v Rige. Jediný gól duelu strelil v 21. minúte Richard Pánik. Slováci si víťazstvom udržali šancu na postup do štvrťfinále. K predvedenému výkonu mali po zápase čo povedať aj samotní aktéri.

V stretnutí proti Slovinsku sa do zostavy SR po zdravotných problémoch vrátili uzdravení útočník Peter Cehlárik a obranca Mário Grman. "Začiatok zápasu bol z našej strany naozaj dobrý, súpera sme dostávali pod tlak. Druhá tretina nás stála viac síl, ale celkovo to bol dobrý tímový výkon. Stano (Škorvánek) odchytal výborný zápas. Vedeli sme, že na konci budú mať Slovinci tlak a bolo len na nás, ako to ustojíme." povedal po zápase Cehlárik. "Hlavné je, že sme získali tri body. Často sme si to komplikovali. Bolo to hlavne o našich chybách a o tom, čo sme my dovolili súperovi. Nemohli sme si pripustiť tlak, ktorý vyplýval z potreby víťazstva. Teraz sa sústredíme na svoj zápas. Vieme, že v ňom potrebujeme získať tri body," doplnil po zápase Grman.

Stanislav Škorvánek sa opäť vrátil do našej bránky, po tom, ako v zápasoch proti Kanade, Švajčiarsku a Kazachstanu sedel iba na lavičke. Dvadsaťsedemročný gólman predviedol istý výkon a v dueli si udržal čisté konto. "Pred veľkou šancou Slovincov v závere do mňa išiel hráč a ja som sa potom musel vrátiť do pozície. Našťastie som si z toho nedal vlastný gól ako proti Čechom. Bol to ťažký zápas, no počítajú sa tri body," uviedol Škorvánek, na ktorého nadviazal obranca František Gajdoš: "Bol to ťažký zápas, tŕpli sme do posledných sekúnd. Ale chyba bola, že sme nepremenili šance, ktoré sme mali. Ak by sme z toho dali góly, bolo by to oveľa pokojnejšie."

K výkonu sa vyjadril aj asistent trénera Ján Pardavý

"Bol to ťažký zápas, ktorý sme zvládli výsledkovo, ale herne sme sa trápili. V prvej tretine sme mali prevahu, ale ťažko sme sa presadzovali. Šance, ktoré sme si vytvorili v druhej tretine, sme riešili zle. Mohli sme v nej odskočiť na rozdiel dvoch gólov. Tretia tretina bola o mentálnej stránke. Slovinci hrali "o život" a my o nádej na postup a bolo to vidieť na oboch tímoch. Čakali sme na chybu Slovincov, aby sme sa prípadným gólom upokojili, no to sa nestalo a až do konca to bolo dramatické. Brankár Škorvánek bol dnes fantastický. Hráčom ukazujeme videá a presviedčame ich, aby v šanciach boli sebeckejší a aby to vzali na seba a strieľali. Hovoríme im o tom, že každá strela môže byť nebezpečná a určite je lepšia než pokazená prihrávka."