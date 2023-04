Bratislava - Slovenskí hokejisti ťahajú v zápasoch s Nemeckom v tejto sezóne negatívnu sériu. Na novembrovom turnaji v Krefelde prehrali s domácim výberom 0:3 a nedarilo sa im ani vo februárovom dvojzápase olympijských nádejí. V Michalovciach prehrali 2:3 po sn a v Košiciach 1:3.

Slováci túžia pretrhnúť sériu prehier s Nemecko, útočník Čacho pre TASR uviedol: "Vieme, čo od nich očakávať, hrajú dobrú defenzívu a tvrdo. Tým, že sme proti nim tak veľakrát hrali, by sme ich konečne mohli už aj zdolať."

Zverenci Craiga Ramsayho doteraz odohrali v príprave na MS štyri zápasy. Po triumfoch vo Švajčiarsku 2:0 a 3:2 po predĺžení prehrali v Ostrave s Čechmi 1:5 a 2:3 po nájazdoch. Teraz ich čaká súper s iným štýlom hokeja. "Oni sa ním vyznačujú dlho. Budú to ťažké dva zápasy, ale smerom k MS to bude dobrá previerka. Bude sa hrať rýchlo a proti organizovanému tímu," dodal Čacho.

Realizačný tím slovenskej reprezentácie urobil po prípravných zápasoch v Česku niekoľko zmien v zostave. Mužstvo pred dvojzápasom s Nemeckom opustili obranca Daniel Gachulinec a útočníci Samuel Takáč a Šimon Petráš, po utorkovom tréningu musel pre zranenie skončiť aj obranca Andrej Golian. Do kádra pribudli obrancovia Dávid Mudrák, Mário Grman, Samuel Kňažko, Patrik Koch a útočníci Pavol Regenda, Martin Chromiak a Maroš Jedlička.

Od utorka sa reprezentácia pripravuje na zimnom štadióne Pavla Demitru v Trenčíne. "Čaká nás ďalší štýl. Vo februári to pre nás bolo také, že sme boli prekvapení. Nemci hrali rýchlo a agresívne a my sme mali problém sa s týmto štýlom hry vyrovnať. To si teraz rozoberieme a musíme chlapcov pripraviť na to, že príde jeden výborne organizovaný tím. Ale na MS bude taký každý jeden. Bude to pre nás naozaj dobrý test," potvrdil asistent trénera Peter Frühauf.

Nemci doteraz odohrali v príprave pred MS rovnako ako Slováci štyri zápasy. S Českom prehrali 2:6 a 1:5, s Rakúskom raz prehrali 2:3 po nájazdoch a rovnakého súpera zdolali 2:0. Po dvojzápase na Slovensku ich čaká generálka na šampionát proti USA v Mníchove. "Pracovali sme viac na veciach, ktoré musíme zlepšiť. To si chceme vziať so sebou do zápasov proti Slovensku. Pracovali sme na pár taktických veciach a hre v obrannom pásme. Cítime, že chlapci to chcú odovzdať v oboch zápasoch," povedal pre portál deb-online.de tréner Nemcov Harold Kreis.

Prvý zápas je na programe v piatok o 17.30 h v Žiline, o deň neskôr sa odohrá odveta v Trenčíne o 14.30 h. Na druhý zápas sa Čacho teší obzvlášť, keďže sa ako trenčiansky rodák predstaví pred mnohými kamarátmi a rodinou. "Mám výhodu, že otec pracuje v okolí štadióna a vybavoval väčšinu lístkov. Ja som potreboval len nejakých desať," dodal Čacho pre TASR.

Slovensko nominácia Káder SR pred prípravným dvojzápasom proti Nemecku:

Brankári: Samuel Hlavaj (HC Slovan Bratislava), Šimon Latkóczy (University of Nebraska/NCAA), Matej Tomek (HC Litvínov/ČR), Stanislav Škorvánek (Dukla Ingema Michalovce)

Obrancovia: Michal Beňo (HC Slovan Bratislava), František Gajdoš (HK Nitra), Martin Gernát (HC Lausanne/Švaj.), Andrej Golian (HC Slovan Bratislava), Mário Grman (HC Vítkovice/ČR), Michal Ivan (Bílí Tygři Liberec/ČR), Adam Jánošík (BK Mladá Boleslav/ČR), Samuel Kňažko (Columbus Blue Jackets/NHL, Cleveland Monsters/AHL), Patrik Koch (HC Vítkovice/ČR), Dávid Mudrák (HKM Zvolen)

Útočníci: Jozef Baláž (HK Nitra), Peter Cehlárik (Leksand IF/Švéd.), Viliam Čacho (HK Dukla Trenčín), Martin Faško-Rudáš (HC Bílí Tygři Liberec/ČR), Adrián Holešinský (HC Plzeň/ČR), Marek Hrivík (Leksand IF/Švéd.), Andrej Kudrna (HC Litvínov/ČR), Róbert Lantoši (BK Mladá Boleslav/ČR), Mário Lunter (BK Mladá Boleslav/ČR), Richard Pánik (Lausanne HC/Švaj.), Pavol Regenda (Anaheim Ducks/NHL, San Diego Gulls/AHL), Matúš Sukeľ (HC Litvínov/ČR), Alex Tamáši (HC'05 Banská Bystrica), Martin Chromiak (Ontario Reign/AHL)

piatok 28. apríla

17.30 SLOVENSKO - Nemecko /Žilina/

sobota 29. apríla

14.30 SLOVENSKO - Nemecko /Trenčín/