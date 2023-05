Škorvánek po konci na MS: Vo štvrťfinále by sme neboli bez šance, už sa to ale nedozvieme

Stanislav Škorvánek bol jedným z najpríjemnejších prekvapení na hokejových MS v Rige. Slovenský brankár v pozícii nováčika presvedčil o svojej nominácii, keď zo siedmich duelov odchytal štyri, z toho tri víťazné. Nevyšiel mu len prvý zápas proti Česku, čo aj sám priznal.

Škorvánek vstúpil do šampionátu v pozícii jednotky, po dueli s Českom (2:3) odchytal aj víťazný zápas s Lotyšskom (2:1). Potom ho na dva zápasy vystriedal Samuel Hlavaj, ktorý chytal proti Švajčiarsku (2:4) a Kazachstanu (3:4 sn). Celkovo odchytal Škorvánek 238 minút, inkasoval 5 gólov a pri 106 zákrokoch mal úspešnosť 95,37 percenta. Priemer inkasovaných gólov na zápas mal 1,26. "Som spokojný, možno prvá tretina zápasu s Českom bola pre mňa menej vydarená. Ale zápasy boli oveľa kvalitnejšie ako v extralige. Aj v zakončení a rýchlosti to bolo ťažšie. Musel som sa tomu prispôsobovať," uviedol brankár SR.

Na postup do štvrťfinále však Slovákom nestačila ani solídna forma brankára a napokon ani 11 získaných bodov. Do vyraďovačky ich mohlo posunúť trojbodové víťazstvo Švajčiarska, ktoré v zápase s Lotyšskom viedlo päť minút pred koncom 3:2, ale domáci dokázali vyrovnať. "Už sme sa tešili, keď dali Švajčiari na 3:2, ale dopadlo to tak ako dopadlo. Môžeme si vyčítať hlavne zápasy s Kazachstanom a Českom. Mrzí nás to. Je to už teraz jedno, ale je to veľká škoda. Ukázali sme, že so silnejšími súpermi sme vedeli zahrať a neboli by sme vo štvrťfinále bez šance. Ale to sa už nedozvieme," uviedol Škorvánek.

Posledný zápas v B-skupine sledovali hráči v hoteli, po ňom u nich prevládol smútok. "Sledovali sme ho najskôr spoločne, potom samostatne. Ale verili sme do poslednej sekundy. Škoda. Prevládajú vo mne emócie. Je to veľká škola do života i do hokeja, škoda, že ten postup nevyšiel," povedal 27-ročný brankár.

Jeho výkon však možno zaradiť medzi vydarené, Škorvánek potvrdil formu, ktorú mal v závere sezóny v domácej súťaži. "Emócia je stále negatívna a až postupne si budem uvedomovať, že z môjho hľadiska to bolo vydarené. Ale kolektívny úspech sa nepodaril a to ma mrzí. Doma to brali pozitívne, podporovali ma, držali palce. Aj fanúšikovia na Slovensku i tu v Rige. Pred nimi klobúk dolu."