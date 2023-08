Slovenskí hokejoví reprezentanti odštartujú svoje účinkovanie na budúcoročných majstrovstvách sveta v Česku zápasom proti Nemecku. Úvodný duel v ostravskej B-skupine odohrajú v piatok 10. mája o 16.20 h. V základnej skupine sa stretnú ešte s Kazachstanom, USA, Poľskom, Francúzskom, Lotyšskom a Švédskom.

Organizátori MS 2024 zverejnili v utorok rozpis turnaja. Slováci otvoria súbojom s finalistami tohtoročných MS v Tampere a Rige celý šampionát, v rovnakom čase je na programe aj prvý zápas v pražskej A-skupine medzi Švajčiarskom a Nórskom. Po dni voľna čaká ďalší duel slovenských reprezentantov v nedeľu 12. mája, keď nastúpia proti Kazachstanu. Následne budú mať necelých 24 hodín na to, aby sa pripravili na pondelkový súboj s USA (16.20).

V stredu 15. mája prvýkrát nastúpia vo večernom čase, keď sa stretnú s Poľskom, ktoré sa vracia do elitnej kategórie po postupe z A-skupiny I. divízie MS. Slováci odohrajú o 20.20 h aj zvyšné tri skupinové stretnutia v Ostrava Aréne. Po dvoch voľných dňoch si v sobotu 18. mája zmerajú sily s Francúzskom a o deň neskôr s Lotyšskom, teda tímom, ktorý na tohtoročných MS postúpil zo skupiny na ich úkor. Skupinovú fázu zakončia v utorok 21. mája súbojom so Švédskom.

Zloženie základných skupín MS 2024 v Česku: Praha (A-skupina): Kanada, Fínsko, Švajčiarsko, Česko, Dánsko, Nórsko, Rakúsko, V. Británia Ostrava (B-skupina): USA, Nemecko, Švédsko, SLOVENSKO, Lotyšsko, Francúzsko, Kazachstan, Poľsko

Predstavitelia organizačného výboru MS 2024 už v júni potvrdili zaradenie slovenských hokejistov do základnej B-skupiny v Ostrave, kde budú mať takmer domáce prostredie. Pristúpili tak k jedinej zmene, keď obhajcov titulu z Kanady poslali do hlavného mesta výmenou za reprezentáciu USA. Do Ostravy to majú "na skok" aj poľskí fanúšikovia. V pražskej A-skupine sa o postup pobijú Kanaďania, Fíni, Švajčiari, domáci Česki, Dáni, Nóri, Rakúšania a Briti.

Vstupenky na MS sa začnú predávať 10. októbra o 10.00 h. Rovnako ako v minulosti budú na úvod k dispozícii len denné balíčky na dva, respektíve tri zápasy.

Budúcoročný šampionát sa uskutoční od 10. do 26. mája. Súboje v základných skupinách sa odohrajú od piatka 10. mája do utorka 21. mája, štvrťfinále je na programe o dva dni neskôr, semifinále v sobotu a zápasy o medaily v nedeľu 26. mája.