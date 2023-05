Slovenskí hokejisti zvládli svoju úlohu v siedmom zápase B-skupiny MS a nad Nórskom vyhrali za tri body 4:1. Dotiahli sa tak na Lotyšsko, no na prienik do štvrťfinále potrebovali, aby domáci výber nebodoval v záverečnom skupinovom stretnutí proti už istému víťazovi béčka Švajčiarsku (19.20 SELČ).

Slováci sa dostali na štvrté miesto tabuľky pred Lotyšov vďaka vzájomnému duelu, ktorý vyhrali tesne 2:1. Oba tímy mali pred večerným duelom na konte 11 bodov. Tím Craiga Ramsayho v základnej skupine zdolal aj Slovinsko (1:0), prehral s Českom 2:3, Švajčiarskom 2:4 a po bode uhral s Kazachstanom (3:4 pp a sn) a Kanadou (1:2 pp a sn).

Ramsayho zverenci rozhodli o svojom triumfe nad Nórmi v úvodnom dejstve, mali doň skvelý vstup a už vo ôsmej minúte viedli 2:0 vďaka gólom kapitána Mareka Hrivíka a Petra Cehlárika. V závere tretiny predviedol svoju rýchlosť Róbert Lantoši a bolo 3:0. Nóri v prostrednej časti znížili, no Slovensko si potrebné tri body postrážilo a udržalo si nádej na štvrťfinále. Skóre uzavrel do prázdnej bránky Richard Pánik.

Hlasy po zápase /zdroj: RTVS, TASR/:

Stanislav Škorvánek, brankár SR: "Som rád, že sme to zvládli. Musíme teraz čakať, ale nemá význam rozmýšľať čo bude. Svoju úlohu sme splnili, skupinu máme za sebou. Ale samozrejme, že každý si chce zahrať vo štvrťfinále."

Peter Frühauf, asistent trénera SR: "Sme samozrejme radi, že sme to zvládli. Vedeli sme, že to bude o nás. Ako sa nastavíme a ako za tým pôjdeme. Mali za sebou ťažký zápas s Kanadou a preto sme chceli ísť čo najskôr do vedenia. Stalo sa to a potom sme si to postrážili. Sú to ťažké zápasy, v ktorých by mali zobrať zodpovednosť na seba lídri. To sa aj stalo a skvele ich doplnili brankár a obrana. Teraz sa pôjdeme pozrieť na večerný zápas."

Peter Cehlárik, strelec druhého gólu: "Mali za sebou ťažký zápas a využili sme to. Pri mojom góle sme vyhrali buly, s čím máme trošku problém. Potom prišla prihrávka na modrú čiaru, strela a dorážka. Dnes mám z výkonu už lepší pocit, ale stále sú tam veci, na ktorých musíme pracovať."

Mislav Rosandič, obranca SR: "Potrebovali sme všetky tri body a teraz to už nie je v našich rukách. Zvládli sme to, ale ešte to bude veľmi napínavé. Myslím si, že sme podali lepší výkon ako v predchádzajúcich dvoch dueloch. Zomkli sme sa, ale i tak sme sa v tretej tretine trochu začali báť o výsledok. Zápas Lotyšska budeme určite pozerať, možno aj tu na tribúne."

Libor Hudáček, útočník SR: "Myslím si, že to bol najlepší výkon na turnaji. Škorvánek nás podržal, my sme dali tri rýchle góly a dúfam, že sme sa už naučili a poučili hrať zápasy do úspešného konca. Som hrdý na tím, ako sme to zvládli. Mne to nepadá, aj také turnaje sú, zažil som to a dúfam, že to príde v správnej chvíli. Myslím si, že všetci hrali dobre."