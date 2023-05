BRATISLAVA - Majstrovstvá sveta v hokeji už neúprosne klopú na dvere a fanúšikovia zverencov Craiga Ramsayho budú čoskoro držať palce Slovákom priamo v dejisku šampionátu či doma pred televíznymi obrazovkami. Hneď v prvom zápase nás čaká federálne derby s Českom, s ktorým sa nám dlhodobo nedarí. Na dôvody sme sa opýtali našich osobností.

Slováci odštartujú v lotyšskej Rige svoju púť na šampionáte 12. mája o 15.20 tradičným derby s Českom. Našim hokejistom sa vo vzájomných zápasoch s Čechmi dlhodobo nedarí, o čom jasne hovoria aj čísla. Doteraz sme proti našim susedom odohrali 70 stretnutí, pričom 15 z nich sme vyhrali, 7 remizovali a až 48 prehrali. Na majstrovstvách sveta nie je bilancia o nič priaznivejšia. Slovenskí hokejisti doteraz vyhrali zo 16 zápasov len tri, v jednom sa zrodila remíza a až 12-krát sa tešili Česi.

Smutný tím Slovenska po prehre na šampionáte v roku 2011. Zdroj: TASR

Bilancia zápasov na MS v hokeji.

Prehľad: 30.3.1997 Helsinki, skupina Česko 3:1 Slovensko 7.5.1998 Bazilej, štvrťfinále Česko 1:0 Slovensko 9.5.1999 Oslo, štvrťfinále Česko 8:2 Slovensko 8.5.2000 Petrohrad, osemfinále Česko 6:2 Slovensko 14.5.2000 Petrohrad, finále Česko 5:3 Slovensko 10.5.2001 Hannover, štvrťfinále Česko 2:0 Slovensko 5.5.2003 Helsinki, osemfinále Česko 3:3 Slovensko 10.5.2003 Helsinki, o bronz Česko 2:4 Slovensko 7.5.2005 Viedeň, osemfinále Česko 5:1 Slovensko 5.5.2007 Mytišči, osemfinále Česko 2:3 Slovensko 2.5.2009 Kloten, osemfinále Česko 8:0 Slovensko 6.5.2011 Bratislava, osemfinále Česko 3:2 Slovensko 19.5.2012 Helsinki, semifinále Česko 1:3 Slovensko 9.5.2014 Minsk, skupina Česko 3:2pp Slovensko 5.5.2018 Kodaň, skupina Česko 3:2pp Slovensko 1.6.2021 Riga, skupina Česko 7:3 Slovensko

Jedna vec sú však prognózy a druhá realita, ktorá býva veľakrát iná. Roky sa hovorí o českom komplexe, aj preto nás zaujímalo, v čom vidia hlavné rozdiely medzi jednotlivými výbermi naše osobnosti. „Do veľkej miery je to psychologická záležitosť, pretože vždy sa na nich pripravujeme, pritom všetci vieme, že sa nám s nimi ťažko vyhráva. Stále sa hovorí, že majú veľké šťastie a možno si aj oni sami hovoria, že majú povestnú kliku, ale v prvom rade majú vždy dobré mužstvo. Ich liga je výborná a skvelých hráčov majú aj v NHL či inde v zahraničí. My nie sme takí slabí, mnoho výsledkov sa končí tesným rozdielom, no problémy nám Česi robia hlavne na veľkých podujatiach," myslí si legendárny hráč a tréner Ľubomír Pokovič.

Na snímke trénerské trio: František Hossa, Ľubomír Pokovič Vladimír Vůjtek. Zdroj: TASR

Úspešný tréner strávil na lavičke slovenskej reprezentácie v pozícii asistenta niekoľko sezón, takže s Čechmi má bohaté skúsenosti. „Ich štýl nám vôbec nesedí. Nehrajú tak priamočiaro, viac vyčkávajú a to nám nevyhovuje. Je to ale hlavne o tom, že majú výborných hráčov a ich základňa s našou sa dá porovnávať len ťažko - či už ide o počet hráčov, štadióny alebo samotné zázemie. Keď nám nepríde na šampionáte niekoľko hráčov, tak ich už veľmi nemáme kým nahradiť, zatiaľ čo Česi majú vždy z čoho čerpať,“ myslí si Pokovič.

Podobne to vidí aj slávny útočník Dárius Rusnák, ktorý s Čechmi hrával v jednom tíme ešte za čias spoločného štátu. „Za našej éry bol jeden útok slovenský. Boli sme priamočiarejší a agresívnejší. Česi boli presný opak, hrali viac technicky, prihrali si aj dozadu. Čiže ide ako keby o dve odlišné školy, čo je podľa mňa hlavný rozdiel a myslím si, že pretrváva doteraz. Možno práve to, že sme agresívnejší, dokážu oni zužitkovať na góly. A majú aj viacero kvalitných brankárov. Netvrdím, že je to hlavný rozdiel, ale momentálne to tak vyzerá,“ pridal svoj pohľad majster sveta z roku 1985.

Na snímke je legenda slovenského hokeja Dárius Rusnák. Zdroj: TONY ŠTEFUNKO

Obe naše osobnosti si myslia, že Čechom pomáha vo veľkej miere aj kvalitná liga. „V tomto smere sú oveľa väčší patrioti ako my. Keby aj mali v Česku neobmedzený počet cudzincov, vždy by si tlačili najmä svojich hráčov vrátane Slovákov, keďže nás berú za svojich. Zoberte si, že ich liga nie je preplnená Kanaďanmi či Škandinávcami, hoci by ich bez problémov mohli zaplatiť. Určite aj toto hrá nejakú úlohu,“ povedal Pokovič. „Vždy je to o tom, akých máte hráčov. Česká liga je oveľa kvalitnejšia a možnosti na výber majú v porovnaní s nami oveľa kvalitnejšie,“ doplnil Rusnák.



Bývalý útočník Branko Radivojevič má zo vzájomných duelov s Českom bohaté skúsenosti. „Kedysi sa hovorilo o českom komplexe a Česi v začiatkoch hovorili, že sme boli premotivovaní, čo bola trochu pravda. Oni hrali rozumne a umne, ale keď čerpám zo svojich skúseností, tak som ich bral ako každého iného súpera. Niektoré zápasy vyjdú, iné nie. Je to proste šport a vždy musí niekto vyhrať,“ vyjadril sa držiteľ dvoch medailí z majstrovstiev sveta.

Na snímke bývalý reprezentant Branko Radivojevič Zdroj: JULIUS DUBRAVAY

Napriek tomu Dárius Rusnák očakáva úvodný zápas na MS vyrovnaný. Podľa Ľubomíra Pokoviča nemôžeme Čechov pustiť do brejkových situácií. „Česi vedia vyčkávať. Neraz sme mali tlak my a nakoniec sme zápas prehrali, lebo si počkali na nejakú presilovku alebo prečíslenie. Takže ich nemôžeme púšťať do brejkov, ktoré vedia premeniť,“ prezradil recept na možný úspech Slovenska. „Tréner Ramsay má rukopis na našom tíme. Máme hernú tvár, korčuliarsky sme na tom dobre. Bude to aj o tom mať silné presilovky a oslabenia a keď budeme dobre korčuľovať, tak máme šancu vyhrať,“ doplnil Radivojevič.

7 dôvodov, prečo s Čechmi ťaháme za kratší koniec 1, Z Čechov máme dlhodobý komplex

2, Vzájomné duely často prehrávame už v hlavách

3, Majú oveľa kvalitnejšiu ligu

4, Majú širšiu základňu - viac hráčov a štadiónov

5, Nevyhovuje nám ich štýl

6, Majú lepších brankárov

7, Na rozdiel od nás im často praje šťastie