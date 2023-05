Nervy až do samého konca. Slovenskí hokejisti si síce vo svojom druhom vystúpení na MS poradili s Lotyšskom 2:1, no nejednému fanúšikovi pribudli počas zápasu na hlave šediny. Mimoriadne intenzívne prežívali duel priamo v Riga Arene aj nežnejšie polovičky našich reprezentantov.

Sobotňajší zápas slovenských hokejistov na svetovom šampionáte bol mimoriadne dôležitý najmä z pohľadu ďalšieho osudu zverencov trénera Craiga Ramsayho na turnaji.

Podľa papierových predpokladov by si to totiž naša reprezentácia mala práve s Lotyšmi rozdať o posledné štvrté postupové miesto do štvrťfinále, čomu napokon zodpovedal aj samotný priebeh duelu. Na jeho konci sa našťastie z troch bodov tešili naši chlapci, ktorých prišli do Rigy opäť povzbudiť tisícky slovenských fanúšikov.

Pochopiteľne, nechýbali medzi nimi ani ich sexi polovičky , medzi ktorými bola neprehliadnuteľná manželka obrancu Adama Jánošíka Alexandra, žena útočníka Richard Pánika Nikola, či partnerka Mária Luntera Johanka Fabišík, známa z Reality šou Survivor.

Priamo na rižskom štadióne však fandil z tribúny slovenským hokejistom aj dlhoročný futbalový brankár našej reprezentácie Ján Mucha. „Zatiaľ je to z našej strany trápenie, no snáď to dobre dopadne. Ostávam ešte na zápas s Kanadou, tak snáď si ho s kamarátmi užijeme,“ povedal pre Šport24.sk Mucha, ktorý na MS 2010 v Juhoafrickej republike odchytal za Slovensko všetky štyri zápasy.