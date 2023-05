Hokejisti Rakúska podľahli v Tampere favorizovanému USA 1:4 a natiahli svoju šnúru prehier v A-skupine už na štyri zápasy v rade. V tabuľke majú doposiaľ jeden bod za prehru po predĺžení s Francúzskom.

Rakúšania dokázali držať s favoritom dlho vyrovnaný stav. Už v 5. minúte si vypracovali prvú veľkú šancu, no Zwerger neprekonal Petersena. Američania si zahrali v 1. tretine dve presilovky, no nedokázali ich využiť a na strely to bolo vyrovnané 7:7. Aj druhú časť otvorili lepšie Rakúšania, no Haudumov teč v sieti neskončil. V 28. minúte išli do vedenia zámorskí hokejisti. Kapitán Bonino sa obtočil okolo bránky, krížnou prihrávkou našiel Grimaldiho a ten rozvlnil sieť. Vedenie však neprinieslo pokoj na hokejky USA a Rakúšania hrali naďalej vyrovnanú partiu. V 38. minúte sa im podarilo vyrovnať, keď sa v presilovke po Schneiderovom pase presadil Raffl. Američania však rozhodli dvoma gólmi krátko pred a po druhej prestávke. Minútu po vyrovnávajúcom góle ich poslal do vedenia po brejku Mazur a v 44. minúte dokázal jednou rukou zasunúť puk medzi Starkbaumove betóny Hutson - 3:1. Húževnatý súper sa však ani po tom nezlomil. V 46. minúte mohol znížiť Rossi, v 49. zahodil únik Schneider a v 52. nepremenil trestné strieľanie Zwerger. Rakúšania to vyše tri minúty pred koncom vyskúšali bez brankára, no rýchlo inkasovali štvrtý gól z hokejky Perbixa.

Američania nestratili ešte ani bod a majú skóre 18:5, Rakúsko je s jediným bodom zo štyroch duelov priebežne predposledné. USA sa po dvoch voľných dňoch stretnú v sobotu o 11.20 SELČ s Dánskom, Rakúšanov čaká v piatok o 19.20 h duel s Nemeckom.