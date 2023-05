Hokejisti USA zvíťazili v pondelňajšom zápase A-skupiny MS v Tampere nad Nemeckom 3:2. Nemci sa po dvoch tesných prehrách s favoritmi snažili o prvé víťazstvo, no o nádejný náskok 2:1 prišli v záverečnej tretine. Víťazný gól USA strelil v 55. minúte v presilovke útočník Matt Coronato.

Američania mali za sebou dve víťazstvá, Nemci dve prehry, no prvá tretina dala zabudnúť na papierové predpoklady. Nemci boli aktívnejší, predviedli viacero ofenzívnych akcií, no zúročiť streleckú prevahu (12:4) sa im nepodarilo ani v dvoch presilovkách. Zámorský tím v druhej tretine výrazne zvýšil obrátky, snažil sa diktovať hru a od 26. minúty viedol, keď strelu Attarda nešťastne tečoval do vlastnej siete obranca Wissmann - 0:1. Nemci však ešte v druhej tretine otočili skóre, keď im vyšli dva úniky. V ich prvom oslabení v zápase potiahol puk Moritz Müller a Soramies zblízka dorazil puk za brankára DeSmitha. Schütz ušiel v závere druhej tretiny defenzíve súpera a päť sekúnd pred sirénou upravil na 2:1. Začiatok tretej tretiny bol o snahe Američanov, ktorá vyústila do gólu Farrella v 46. minúte. Rozhodnutie priniesla presilovka USA počas vylúčenia Seidera, keď Perunovichovu prihrávku využil Coronato - 2:3.

Američania majú po troch zápasoch plný počet bodov a sú na čele A-skupiny. Nemci nebodovali v troch dueloch ani raz. Po nasledujúcich dvoch dňoch voľna nastúpia vo štvrtok o 19.20 SELČ proti Dánsku, Američania budú hrať v stredu o 15.20 s Rakúskom.