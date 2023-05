Domáci hokejisti zvíťazili po dramatickom dueli s Českom aj proti Nórom. Dvoma gólmi v druhej tretine sa postarali o tesný triumf 2:1. V neúplnej tabuľke B-skupiny tak majú doposiaľ päť bodov, čím nahradili Slovensko na štvrtej priečke.

Prvé dve tretiny sa niesli jasne v znamení hernej prevahy domácich a to aj napriek trom presilovkám Nórov. Tí ich hrali priam katastrofálne, v prvej nielenže nevystrelili, ale s pukom v pásme vydržali len pár sekúnd. Lotyši v snahe za každú cenu streliť gól, nechávali súperovi priestor na prečíslenia, ale chýbala kvalita v zakončení. Podobne aj na strane mierneho favorita, ktorý však streleckú nemohúcnosť predsa zlomil v presilovke na začiatku druhej časti. Domáci hnaní publikom vzápätí po ďalšej peknej kombinácii zvýšili na 2:0 a neustále súpera "dusili". Nóri sa v druhom dejstve dostali k prvej a jedinej strele do priestoru medzi žrde až po 14 minútach, ale Hoff z nej znížil. Lotyši mali v tejto fáze 17 striel na bránku. Tento moment určil ráz tretej časti, Lotyši nechali sprvoti otvorenú hru a keď sa im v úvodnej 10-minútovke nepodarilo skórovať, postupne sa sťahovali do ulity. Nóri potom opäť predviedli, že početná výhoda je pre nich trest a v následnej hre 4na4 Haukeland zlikvidoval obrovskú šancu Balinskisa. Záverečná presilovka s odvolaným brankárom Nórom opäť našepkala, že hokej je nielen o korčuľovaní a fyzických súbojoch.