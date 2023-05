Švajčiarski hokejisti triumfovali v sobotňajšom šlágri B-skupiny MS nad Kanaďanmi 3:2. Aj po piatom zápase tak zostávajú stále stopercentní a s 15 bodmi sa vrátili na čelo tabuľky pred Česko. Kanada utrpela prvú prehru na šampionáte, s 11 bodmi figuruje na 3. mieste.

Kanada - Švajčiarsko 2:3 (0:0, 1:2, 1:1)

Góly: 30. Toffoli (Laughton, Quinn), 57. Carcone (Hunt, Carcone) - 34. Hischier (Fora, Fiala), 34. Hischier (Fora, Fiala), 53. Ambühl (Niederreiter, Corvi). Rozhodovali: Björk (Švéd.), Frandsen (Dán.) – Hautamaki (Fín.), Ondráček (ČR), vylúčení: 3:2 na 2 min., presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 8234 divákov.

Kanada: Montembeault - Weegar, Middleton, Bear, Hunt, Myers, Joseph, Barron – Blais, Veleno, Lucic - Quinn, Laughton, Crouse - Carcone, McBain, Neighbours - Toffoli, Glass, Krebs - Fantilli

Švajčiarsko: Genoni - Kukan, Siegenthaler, Glauser, Moser, Loeffel, Marti, Fora - Malgin, Hischier, Fiala - Ambühl, Corvi, Niederreiter - Simion, Haas, Miranda - Bertschy, Richard, Herzog - Riat

Od úvodu sa hralo v obrovskom nasadení. Aj keď oba tímy vychádzali zo zabezpečenej obrany a nedarovali si veľa priestoru, nebola núdza o zaujímavé momenty. V 15. minúte Fialovu strelu nebezpečne tečoval Hischier, vzápätí Montembeault zlikvidoval šancu Malgina. Švajčiari mali v prvej tretine navrch, v jej závere prihral Miranda cez os klziska Glausserovi, ktorý z ideálnej pozície trafil len kanadského brankára. Zámorský tím potom zvýšil dôraz, v 24. minúte zostal medzi kruhmi nepokrytý Lucic, ale Genoni podržal Helvétov. V 29. minúte Veleno pri mantineli úmyselne korčuľou šliapol na nohu Niederreiterovi, no rozhodcovia si to nevšimli, naopak na trestnú lavicu išiel švajčiarsky útočník, ktorý odplácal a dostal dve minúty za hrubosť.

V následnej presilovke poslal svoj tím do vedenia Toffoli strelou spoza kruhu na buly, keď využil clonenie Crousea. Kanaďanom dal gól krídla a zo všetkých strán podnikali výpady na Genoniho, no práve v čase ich najväčšieho rozletu nečakane gólovo udrel Hischier, ktorý sa zbavil dvojice protihráčov a zakončil presne k bližšej žŕdke - 1:1. Švajčiarom zachutilo, Herzog v nájazde ešte neuspel, no o dve minúty neskôr Simion dorazil do bránky puk po strele Martiho. Kanaďania sa v tretej časti tlačili do útoku, no súper ich nepúšťal pred svoju bránku a sám podnikal nebezpečné kontry. V 53. minúte pridal tretí gól po rýchlom prečíslení Ambühl, ďalšie šance nevyužili Bertschy a Hischier. Obhajcovi striebra vykresal iskierku nádeje Carcone, ktorý znížil po teči strely Hunta, no vyrovnania sa nedočkal, aj preto, že Krebs svoju tutovku zahodil.