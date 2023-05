Lotyšskí hokejisti zvíťazili v pondelkovom zápase B-skupiny MS nad Českom 4:3 po predĺžení. Prvý triumf domáceho tímu na tohtoročnom šampionáte zariadil v záverečnej minúte predĺženia Oskars Batna.

Český tím nastúpil v Rige proti domácim bez dvojice zranených útočníkov Filipa Chytila a Filipa Chlapíka. V úvodnej tretine boli aktívnejší Lotyši, ktorí prestrieľali favorita 13:4, no v prvom dejstve sa presadil iba Čech David Němeček. Domáci v prostrednej časti v priebehu 62 sekúnd otočili skóre zásluhou Rihardsa Bukartsa a Martinša Dzierkalsa. Po tom, čo Oskars Cibulskis v 46. minúte poslal Lotyšsko do vedenia 3:2, to vyzeralo, že outsider duelu získa všetky body. Napokon však v závere poslal zápas do predĺženia Michal Kempný, no lotyšský tím sa radoval nakoniec z extra bodu v predĺžení, ktorý zabezpečil v 65. minúte Batna.

Česi majú po troch zápasoch 7 bodov a patrí im priebežne 2. miesto v tabuľke. Na svoj štvrtý duel v skupine nastúpia vo štvrtok o 15.20 proti Slovinsku, Lotyšsko čaká v stredu o 15.20 zápas s Nórskom.