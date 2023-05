Riga - Slovenskí hokejisti nastúpia v pondelkovom zápase proti Kanade na MS v Rige s niektorými zmenami v zostave. V prvej obrane sa predstaví Šimon Nemec, ktorý sa k tímu pridal v sobotu, tréneri však proti zámorského súperovi pripravia aj zmeny v útočných formáciách.

V nedeľu popoludní mali Slováci dobrovoľný tréning. Z hráčov sa na ňom zúčastnili iba Nemec, ktorý sa potreboval zoznámiť s ľadom a s ním korčuľovali aj hráči, ktorí na šampionáte ešte nehrali. Teda Andrej Kudrna a Mário Lunter. K dispozícii boli aj brankári Samuel Hlavaj a Dominik Riečický. Je možné, že jeden z nich odchytá pondelkový duel proti Kanade (15.20 SELČ). "Uvidíme, ešte sa porozprávame na mítingu a rozhodneme sa, kto pôjde do bránky. To sa týka aj formácií, určite urobíme nejaké zmeny. Nemec bude v prvej presilovke, bude aj v prvej obrane, ale uvidíme s kým. Pôjdeme do zápasu s ôsmimi obrancami. Možno to neskôr zúžime na šesť, ale začneme s ôsmimi, zápasov je ešte veľa," povedal asistent trénera Andrej Podkonický.

Kanaďania sú proti Slovensku favorit. Zdolali ho nielen v predošlom vzájomnom zápase na MS 2022 v Helsinkách (5:1), ale aj na šampionáte v Košiciach 2019 v pomere 5:4. Zatiaľ posledné slovenské víťazstvo nad týmto súperom na MS je zo štvrťfinále 2012 (4:3). "Motivácia je už len to, že to je Kanada. Verím, že nám pomôže tímový výkon, ktorý sme predviedli proti Lotyšsku, to nám chýbalo v príprave. Nemôžeme iba brániť, nemôžeme ustupovať, musíme ich napádať a nedať im žiadny priestor," dodal Podkonický.

Nemec sa na zápas teší, po dlhom lete necíti únavu: "Je to v poriadku, spal som skoro osem hodín. Stihol som si už pozrieť mesto, je nádherné. Ale som tu preto, aby som hral hokej. Mal by som hrať prvú presilovku, je to pre mňa česť, lebo je tu viac hráčov, ktorí ju môžu hrať."