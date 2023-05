Hokejová akcia roka je tu. Vo Fínsku a v Lotyšsku sa začínajú majstrovstvá sveta, ktoré potrvajú od 12. do 28. mája. Ako vyzerá zostava Slovenska, s kým budeme hrať a aké šance nám dávajú experti?

Zaujímavý ťah s brankármi

V kádri trénera Craiga Ramsayho momentálne figuruje 25 hráčov – traja brankári, osem obrancov a štrnásť útočníkov. Posledný rez kádrom sa dotkol trojice Michal Beňo, Maroš Jedlička a Adrián Holešinský. Zaujímavosťou je, že všetci nominovaní brankári sú z najvyššej slovenskej súťaže. Dominik Riečický z Košíc, Stanislav Škorvánek z Michaloviec a Samuel Hlavaj zo Slovana. Naposledy sa také niečo stalo v roku 1999.



Prekvapením je nominácia Františka Gajdoša z Nitry. „Je tu šesť týždňov, v úvodzovkách bojoval ako o život na každom tréningu a bolo to vidieť. Zaslúži si byť v záverečnej osmičke,“ povedal na jeho adresu asistent trénera Peter Frühauf. Premiéru na šampionáte si odkrúti aj Viliam Čacho z Trenčína, ktorý si v novej sezóne zahrá za Třinec. Prvý štart na MS čaká aj Martina Chromiaka z AHL a Olivera Okuliara z Hradca Králové. Z NHL nás posilnili Pavol Regenda, Miloš Kelemen a Samuel Kňažko, ktorí väčšinu ročníka strávili na farme.

Na prípravu chceme radšej zabudnúť

Najskúsenejšími hráčmi Slovenska budú určite Marek Hrivík, Peter Cehlárik, Richard Pánik či Libor Hudáček. Otvorene však treba priznať, že výsledky prípravných zápasov vôbec neboli podľa predstáv. Po úvodných dvoch triumfoch vo Švajčiarsku prišlo postupne päť prehier (dve s Českom, dve s Nemeckom a jedna s Rakúskom). Generálka bola napokon víťazná, keď sekundu pred koncom svojím prvým reprezentačným gólom rozhodol proti Rakúsku o výhre 4:3 Mário Grman, ktorého čakajú štvrté MS.

Vstup do šampionátu proti Česku

Slovensko si na MS zahrá v B-skupine v Rige. Slováci vstúpia do šampionátu hneď v prvý deň o 15.20 v bratskom šlágri. Experti viac favorizujú práve súpera.



O deň neskôr od 19.20 nás čaká domáce Lotyšsko a po dni voľna v pondelok 15. mája od 15.20 Kanada. Následne vo štvrtok 18. mája nastúpime od 19.20 proti Švajčiarom, o 24 hodín proti Kazachstanu. Posledné dva duely odohráme v nedeľu 21. mája od 15.20 proti Slovinsku a v utorok 23. mája od 11.20 proti Nórsku.

Ako vidia naše šance bookmakeri?

Cieľom Slovenska je minimálne postup zo skupiny. Myslíte si, že reprezentácia vypadne vo štvrťfinále? Vo Fortune si na to môžete staviť s kurzom 2.20. Tím trénera Craiga Ramsayho už však dokázal viackrát prekvapiť. Ak si myslíte, že sa dostaneme až do semifinále, pripravený je pre vás kurz 4.40. Pre zaujímavosť – kurz na to, že budeme po roku 2002 znovu majstri sveta, je 27.00.

Najväčším favoritom je Fínsko

Posledné tri finálové zápasy mali vždy rovnaké obsadenie, konkrétne Fínsko proti Kanade. Dvakrát sa pritom tešili Fíni, raz hráči javorových listov. Aj v tomto roku sú to najväčší favoriti na zlato – kurz na Fínsko je 3.10, na Kanadu 3.90. Čiernym koňom turnaja môžu byť Švédi s kurzom 4.80. Minimálne obhájiť minuloročný bronz by chceli Česi. Ich kurz na celkový triumf je 6.60 a na zisk bronzu 4.50. Bude sa aj štvrtýkrát opakovať finále s rovnakým obsadením? Staviť si na to môžete vo Fortune s kurzom 3.80.



Nemenej zaujímavý bude aj súboj o zostup. V A-skupine sú hlavnými outsidermi Maďari s kurzom 1.30, Rakúšania s kurzom 5.50 a Francúzi s kurzom 6.60. S postupom medzi najlepšiu osmičku sa ráta s Fínmi, Švédmi a USA. O štvrté miesto by sa mali pobiť najmä Nemci s Dánmi. Dramatickejší boj o zostupovú priečku sa očakáva v „slovenskej skupine“. Na Slovincov je kurz 1.90, na Kazachstan 3.20. Možno však budeme svedkami obrovského prekvapenia.

Aké hviezdy prídu na šampionát?

Fínov budú na MS reprezentovať piati hráči z NHL, pričom najväčšími hviezdami sú Mikko Rantanen z Colorada a Kaapo Kakko z New York Rangers. Zranenie znemožnilo účasť Patrikovi Lainemu z Columbusu a za Slovinsko nenastúpi ani Anže Kopitar. Česko musí oželieť Davidov Pastrňáka a Krejčího z Bostonu. Aj oni budú mať 5 hráčov z NHL – Karej Vejmelka, Jakub Zbořil, Filip Chytil, Martin Kaut a Dominik Kubalík. Švajčiarsko potiahne k úspechu Nino Niederreiter.



V nominácii Kanady je prekvapením veterán Milan Lucic a až 17 debutantov. Dres Švédska si oblečie mladý talent Lucas Raymond. Lídrami USA by mali byť dvojnásobný víťaz Stanleyho pohára Nick Bonino z Pittsburghu, ale aj Alex Tuch. V drese Buffala si pripísal až 79 bodov.

Nepríjemnosti v tíme Kazachstanu

Jeden zo súperov Slovenska musí riešiť veľký problém. Za Kazachstan nenastúpia naturalizovaní cudzinci Darren Dietz, Curtis Valk, Viktor Svedberg a Jesse Blacker. Dôvodom je, že sa nevzdali svojho pôvodného občianstva a to kazašské im podľa zákonov krajiny odňala tamojšia vláda. Navyše museli vymeniť aj trénera. Bielorusa Andreja Skabelku by totiž lotyšské úrady pre vojnu na Ukrajine nevpustili do krajiny.

