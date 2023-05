Držal šance na slovenské víťazstvo nad favoritom. Slovenský brankár Samuel Hlavaj bol hlavnou postavou nielen v zápase proti Kanade, ale aj vo vtipných kolážach po ňom.

Hlavaj predviedol fantastický výkon, ktorý korunoval 42 úspešnými zákrokmi, vďaka ktorým zápas dospel až do samostatných nájazdov. V nich boli napokon úspešnejší Kanaďania, no ani to nezabránilo tomu, aby sa z výkonu nášho brankára stala senzácia, ktorá na vtipoch zaplavila sociálne siete. Hlavajovi v úsmevných kolážach sekundovali tabletky trénera Slovenska Craiga Ramsayho.