Mal by Craig Ramsay pokračovať v slovenskej hokejovej reprezentácii alebo je čas na zmenu? Legendárny hokejista Vincent Lukáč si myslí, že by kanadský tréner mal skončiť a národný tím by sa na trénerskej stoličke mal uberať slovenskou cestou. A to nie je všetko. Na to, akú podporu mal Ramsay a akú trpezlivosť s ním pri kormidle mali, podľa Lukáča nič nedosiahol. Pozrite si otvorený názor našej legendy na VIDEU.