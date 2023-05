Tampere - Lotyšskí hokejisti získali na 86. majstrovstvách sveta bronzové medaily. V nedeľnom súboji o 3. miesto v Tampere zdolali USA 4:3 po predĺžení. Ich hrdinom bol obranca Kristians Rubins, ktorý v 55. minúte vyrovnal na 3:3 a v 62. minúte rozhodol o triumfe svojho tímu.

Lotyši vybojovali historicky prvý cenný kov na MS, až do tohto šampionátu bolo ich stropom štvrťfinále. Doteraz ich najlepším umiestnením boli tri siedme priečky (1997, 2004 a 2009). Američanom nestačili ani dva góly Rocca Grimaldiho, ktorý sa dostal so 14 bodmi (7+7) na čelo produktivity MS. Z Tampere odchádzajú bez medaily, hoci na turnaji neprehrali ani raz v riadnom hracom čase.

USA na druhom šampionáte za sebou neuspeli v dueli o 3. miesto, vlani podľahli Česku. Naposledy získali medailu na MS 2021, z Rigy si odniesli bronz. V zbierke tak majú naďalej 20 kovov (2-9-9).

Vo finále sa o 19.20 SELČ v Nokia Arene v Tampere stretnú Kanada s Nemeckom.

Lotyšsko - USA MS o bronz: USA - Lotyšsko 3:4 pp (2:2, 0:0, 1:1 - 0:1) Góly: 10. Grimaldi (Perunovich, Bjork), 20. Grimaldi (Perunovich, Coronato), 47. Coronato (Samberg, O'Connor) - 8. Rob. Bukarts (Rih. Bukarts, Dzierkals), 17. Jaks (Rih. Bukarts, Indrašis), 55. Rubins (Ločmelis, Rih. Bukarts), 62. Rubins (Daugavinš, Jaks). Rozhodovali: Hribik (ČR), Sewell (V.Brit.) - Hautamäki (Fín.), Wyonzek (Kan.), vylúčení: 5:4 na 2 min., presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 11.033 divákov. USA: DeSmith - Perbix, Samberg, Perunovich, Kleven, Mackey, Thrun, Hutson - A. Tuch, Bonino, Grimaldi - Garland, O'Connor, Eyssimont - Gauthier, Tynan, Mazur - Coronato, Brown, Farrell - Bjork

Lotyšsko: Šilovs - Balinskis, Zile, Rubins, Jaks, Čukste, Freibergs, Cibulskis - Daugavinš, Abols, Balcers - Dzierkals, Batna, Rob. Bukarts - Krastenbergs, Smirnovs, Andersons - Indrašis, Ločmelis, Rih. Bukarts - Keninš

Už v 2. min zasiahol Garland pri mantineli do tváre Rihardsa Bukartsa, ten zostal s krvavým zranením ležať na ľade, rozhodcovia však útočníka USA nepotrestali. Lotyši si zahrali presilovku až po vylúčení Mazura. Keninša v nej ešte vychytal DeSmith, no vzápätí už otvoril skóre Roberts Bukarts, ktorý po prihrávke Rihardsa Bukartsa zblízka nedal šancu brankárovi. USA odpovedali o dve minúty, nepokrytý Grimaldi si potiahol puk až do pravého kruhu a zavesil od žŕdky - 1:1. USA pokračovali v tvrdej hre, A. Tuch poslal na mantinel Čuksteho, ktorý zranený zamieril do šatne. V 16. min Ločmelis nevyužil rýchly brejk, Lotyšov dostal do vedenia až Jaks, ktorý dotlačil za čiaru puk po akcii Rih. Bukartsa. USA stihli ešte do prestávky zareagovať, v presilovke strelou z prvej vyrovnal opäť Grimaldi.

Američania sa snažili v druhej tretine presadiť svojou typickou hrou založenou na neustálom korčuľovaní a dlhom držaní puku. Šilovs musel byť v strehu, podržal svoj tím po koncovke Bonina, po Bjorkovej strele ho zachránila žŕdka. Lotyši, hnaní početnými fanúšikmi v Nokia Arene, sa už dostávali do ofenzívnych akcií oveľa menej ako v úvodnej časti. V polovici stretnutia mohol DeSmitha prekonať Batna, ale v rozhodujúcej chvíli zlomil hokejku. Americký tlak silnel, súper odolával iba vďaka svojej obetavosti a chvíľami aj s prispením šťastia.

V úvode tretej tretiny brzdili hru vylúčenia a časté prerušenia. Potom sa Američania opäť dostali do tempa a v 47. min po strele Samberga dorazil puk do odkrytej siete Coronato - 3:2. To zobudilo pobaltský tím, Abols však po rýchlom výpade trafil iba betón DeSmitha a Batna spomedzi kruhov minul súperovu bránku. V 55. min sa Lotyši dočkali, Rubins strelou od modrej čiary prekonal DeSmitha, ktorý mal zakrytý výhľad. Lotyši zacítili šancu a tlačili sa pred bránku USA, v skrumáži neuspeli Ločmelis a Abols s Balcersom. Potom mali aj kus šťastia, keď po Mazurovom teči zazvonila žŕdka a Coronatov výpad vzápätí hasil Šilovs. V infarktovom závere riadneho hracieho času neuspel v nájazde ani Abols.

Duel tak dospel až do predĺženia. Lotyši v ňom ani nepustili súpera k puku. V 62. minúte Daugavinš prekorčuľoval protihráča, puk sa od korčule Hutsona odrazil pred Rubinsa, ktorý z prvej prepálil DeSmitha a rozhodol o zisku historickej medaily pre svoju krajinu.

hlasy aktérov (zdroj: lsm.lv):

Kaspars Daugavinš, kapitán Lotyšska: "Dosiahli sme historický úspech, je to neuveriteľné. Sme vo Fínsku, ale cítime sa ako doma. S takou podporou od fanúšikov, akú sme mali počas tohto dva a pol týždňa, by sme to nedokázali. Dopriali sme Lotyšsku tento sviatok, už sa tešíme na návrat domov."

Martiņš Dzierkals, útočník Lotyšska: "Kľúčom k úspechu bola bojovnosť, všetci v tíme bojovali jeden za druhého. Presne pre takéto chvíle žijeme. Myslím si, že o takomto tíme by sa mali nakrúcať filmy."