Cez prestávku či po zápase ich vidíme upravených v oblekoch a počúvame ich odborné analýzy a postrehy. Ako to však vyzerá, keď sa kamery vypnú?

Boris Valábik nechýba medzi expertmi RTVS ani počas prebiehajúcich majstrovstiev sveta v hokeji a okrem postrehov k zápasom sa podelil so svojimi fanúšikmi a followermi na sociálnej sieti aj o to, ako to vyzerá v zákulisí.

Valábik ukázal, čo visí na stenách pracovníkov RTVS, pobavil všetkých vtipnou „analýzou“ Tomáša Surového a zaklincoval to tým, že načapal Mariána Gáboríka. „Keď bude raz opäť debata o tom, kto koľko času trávi pohľadom na seba, konečne budem mať dôkaz,“ napísal pobavene Valábik.