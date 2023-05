Tampere - Siedma finálová účasť za uplynulých osem ročníkov a štvrtý titul majstrov sveta.

Kanada v nedeľňajšom finále nedopustila druhú medailovú rozprávku na MS v Tampere a Rige a Nemecko vo vyrovnanom zápase nakoniec zdolala 5:2. Pripísala si tak už 28. titul a na čele historických tabuliek sa osamostatnila pred Ruskom (ZSSR, SNŠ - 27). Kanada vedie aj tabuľku v počte medailí, v zbierke ich má dokopy 53 (28-16-9).

Pár hodín pred finále zakončili svoju fantastickú jazdu domácim šampionátom Lotyši, keď vo finále zvíťazili nad USA 4:3 po predĺžení a získali prvý cenný kov na veľkom podujatí. Nemci ich chceli napodobniť vo svojom prvom finále v histórii. Odštartovali dobre a v Nokia Arene ich poslal v 8. minúte do vedenia John-Jason Peterka. Kanaďania sa postupne dostali do tempa a ešte v prvej tretine vyrovnali po rýchlom prečíslení zásluhou Samuela Blaisa. Druhý gól Nemecka strelil v 34. minúte Daniel Fischbuch, no v presilovke odpovedal úspešným tečom Lawson Crouse. V tretej časti favorit vystupňoval tlak a strhol víťazstvo na svoju stranu, keď sa druhýkrát v zápase presadil Blais, následne z brejku aj kapitán Tyler Toffoli a triumf spečatil do prázdnej bránky Scott Laughton.

Pred turnajom čelili Kanaďania kritike, že na turnaji poslali papierovo najslabší výber za uplynulé roky. "Javorové listy" sa naozaj rozbiehali pomaly, v rižskej B-skupine zdolali Slovákov 2:1 až po nájazdoch a prehrali so Švajčiarmi (2:3) i Nórmi (2:3 sn). Postúpili však z 2. mieste a formu perfektne načasovali na vyraďovaciu časť, v ktorej pokorili obhajcu titulu Fínsko (4:1), potom aj tím z druhej spoluorganizátorskej krajiny Lotyšsko (4:2) a na záver aj Nemecko. "Vyhrali sme ako tím," povedal asistent kapitána Milan Lucic, pre ktorého to boli prvé MS v kariére a hneď zlaté. "Mali sme naozaj dobrý tím, ktorý si sadol a práve preto sme šampióni. Vždy som veril týmto chalanom a myslím si, že to bola veľká časť nášho triumfu. Vždy, keď je Kanada na turnaji, očakávame zlato, takže je pekné, že domov donesieme ďalší titul. Kanaďania to milujú a ocenia to," pokračoval tridsaťštyriročný víťaz Stanleyho pohára, ktorý ešte nemá jasno o svojej budúcnosti.

Momentálne je bez zmluvy v NHL, ale ako uviedol po zisku titulu, stále má chuť pokračovať. "Najbližší mesiac strávim premýšľaním. Teraz si však chcem užiť tento triumf. Jediný dôvod, prečo som prišiel, bol získať zlato. A preto som sa spýtal, či sa pre mňa nenájde miesto. Chcel som prísť a spraviť všetko, čo môžem, aby som pomohol tímu. Bol to dlhý mesiac, no stál za to," citoval ho portál NHL.

Veľkú radosť mal aj o rok mladší obranca Tyler Myers, ktorý skompletizoval zlatú zbierku z MS. Titul si vybojoval aj na šampionátoch do 18 a do 20 rokov. "Je dosť ojedinelé dostať sa na listinu hráčov, ktorí vyhrali zlato na všetkých svetových šampionátoch, pretože ich tam nie je veľa. Je to proste neopísateľný pocit. Po druhom nemeckom góle sme ukázali tímovú odolnosť, pretože sme dokázali rýchlo zareagovať, čo pre nás bolo nesmierne dôležité. V tretej časti sme hrali už presne to, čo sme chceli. Nemecký nápor sme včas zastavili a udržali sme vedenia až do konca," povedal pre hokej.cz.

Aj tréner André Tourigny si pochvaľoval tímového ducha, ktorý bol dôležitou súčasťou zlatého ťaženia: "Prístup všetkých hráčov bol úžasný. Prišli sem na šampionát a bojovali jeden za druhého. Nikto v tíme nemal veľké ego, každý - od hráčov až po členov realizačného tímu - chcel svojím dielom prispieť k spoločnému úspechu. Je to neuveriteľné, nedá sa slovami opísať, čo zažívame. Hráči sa obetovali, odlúčili sa na niekoľko týždňov od rodín, v zápasoch sa vrhali do striel, urobili všetko pre to, aby urobili túto krajinu šťastnou. Chceli sme vyhrať zlato a to sa nám podarilo."

Nemci síce nevystúpili až na vrchol, ale aj tak dosiahli obrovský úspech. Z medaily na MS sa tešia po dlhých 70 rokoch, na šampionáte v Zürichu a Bazileji v roku 1953 získali striebro. Do svojej zbierky pridali celkovo piaty cenný kov z MS (0-3-2), okrem toho majú tri medaily zo ZOH (0-1-2). Nemci tak prehrali druhé veľké finále v priebehu piatich rokov, na ZOH 2018 v Pjongčangu tesne nestačili na Olympijských športovcov Ruska.

Sklamanie zo záverečnej prehry však čoskoro nahradila radosť z veľkého úspechu. "V prvom momente prevláda, samozrejme, sklamanie. Myslím si však, že sme dosiahli niečo neuveriteľné. Počas celého turnaja sme hrali úžasný hokej. Ukázali sme, že vieme silným tímom nielen vzdorovať, ale hrať s nimi aj vyrovnané partie," povedal kapitán Nemecka Moritz Müller. "Som na mužstvo veľmi, naozaj veľmi hrdý. Nemôžeme hovoriť o prehre, v skutočnosti sme niečo vyhrali," pridal sa tréner Harold Kreis. V Nemecku veria, že nastolený trend bude pokračovať a tím bude bojovať o cenné kovy a v nasledujúcich ročníkoch. "Myslím, že už nie je žiadne prekvapenie, že dokážeme zdolať Švajčiarov, Kanaďanov alebo Američanov. Chceme ukázať, že nám nerobí ani problém hrať proti Fínom či Švédom. Chceme podávať dobré výkony dlhodobo," dodal Moritz Seider.