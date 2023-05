Vyhrali, no atmosféra v tíme mala od ideálu ďaleko. Médiá po víťazstve Slovenska nad Slovinskom riešili, okrem iného, konflikt kapitána Mareka Hrivíka s Liborom Hudáčkom. Deň po ňom sa k nemu vyjadril aj druhý menovaný.

Slovensko vyhralo najtesnejším rozdielom 1:0 a do posledných sekúnd sa triaslo o víťazstvo nad outsiderom. Hudáček svojimi rozhodnutiami na ľade naštval Hrivíka, ktorý si to s ním išiel po záverečnom klaksóne okamžite vybaviť.

„Musíme myslieť na to, čo máme vpredu na drese (znak) a nie na to, čo máme vzadu (meno),“ hovoril Hrivík novinárom po zápase. Hudáček zamieril do šatne a pred médiá nepredstúpil, ku konfliktu sa vyjadril až na druhý deň pred tímovým fotením. Čo sa stalo medzi ním a Hrivíkom a aký bol hlavný dôvod ich konfliktu? Pozrite si v GALÉRII.