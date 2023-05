BRATISLAVA – Slovenskí hokejoví reprezentanti vypadli na MS 2023 v Rige už v skupine na úkor domáceho Lotyšska. Naše hokejové legendy ako Vinco Lukáč, Dárius Rusnák a Branko Radivojevič prezradili pre Šport24.sk dôvody, prečo naši skončili pred bránami štvrťfinále. Vystavili im tiež vysvedčenie za predvedenú hru.

Slovenskí hokejisti nepostúpili do štvrťfinále 86. majstrovstiev sveta. V utorok neskoro večer o tom rozhodol záverečný zápas B-skupiny v Rige, v ktorom domáci Lotyši remizovali s dovtedy suverénnymi Švajčiarmi v riadnom čase 3:3 a napokon s nimi aj vyhrali 4:3 po predĺžení. Slováci potrebovali 3-bodové víťazstvo favorita. Naši hokejisti tak obsadili v skupine nepostupové piate miesto so ziskom 11 bodov.



Neúspech zverencov trénera Craiga Ramsayho vyvolal veľkú vlnu kritiky a nevôle zo strany verejnosti. Koniec našich chlapcov už v skupine vyvolal horlivé reakcie aj v odbornej hokejovej obci. Oslovili sme preto naše legendy ako Vinco Lukáč, Dárius Rusnák a Branko Radivojevič, aby pomenovali dôvody, prečo sme nepostúpili do štvrťfinále. Taktiež to, aby vystavili vysvedčenie slovenským reprezentantom. Na toto sa kapitánovi Hrivíkovi a jeho kolegom z tímu nebude pozerať dobre. TU sa dozviete viac!