Hokejisti Nemecka sa prvýkrát prebojovali do finále majstrovstiev sveta. V sobotňajšom semifinále v Tampere otočili zápas s USA a po výhre 4:3 po predĺžení sa v nedeľu stretnú v boji o zlato s Kanadou (19.20 h). Američania zabojujú o bronz proti Lotyšsku (14.20 h).

Američania mali skvelý vstup do zápasu a už po štyroch minútach viedli 2:0. Nemci sa však chytili v presilovke a do konca prvej časti vyrovnali. USA poslal opäť do vedenia v 29. minúte Michael Eyssimont, pre ktorého to bol prvý gól na šampionáte. Nemecko sa dlho nedokázalo dostať do tlaku, no v záverečnej päťminútovke si vypracovalo tri šance a tú poslednú pri hre bez brankára premenil Marcel Noebels. Obrat dokonal v 68. minúte Frederik Tiffels.

Nemci majú na konte tri cenné kovy (0-2-1), posledný ešte z roku 1953, keď získali striebro, no hralo sa skupinovým systémom. Pred dvoma rokmi v Rige prehrali v boji o bronz s USA 1:6. V skupine prehrali prvé tri stretnutia s ťažkými súpermi Švédskom (0:1), Fínskom (3:4) i USA (2:3), no od súboja s Dánskom (6:4), ktorý bol kľúčový v boji o postup, ťahajú šesťzápasovú víťaznú sériu. Američania získali na MS dokopy 20 cenných kovov (2-9-9), no zlato naposledy v roku 1960. Od zavedenia formátu s vyraďovacou fázou v roku 1992 sa nikdy neprebojovali do finále, v semifinále majú bilanciu 0-12. Zatiaľ poslednú medailu majú spred dvoch rokov, keď vyhrali bronz.

USA na prvý gól potrebovali 71 sekúnd. "Nezačali sme vôbec dobre, dostali sme dva góly, no od druhej tretiny začali všetci hrať to, čo sme chceli. Lepší koniec si ani neviem predstaviť. Pred šampionátom by som neveril, že budeme vo finále. V skupine sme prehrali prvé tri zápasy a teraz sme vyhrali šiesty po sebe," povedal po zápase nemecký útočník JJ Peterka.

Američania pred semifinále inkasovali v tretích tretinách na turnaji iba dva góly od Švédov (skóre 19:2) a aj proti Nemcom potvrdzovali, že im táto časť ide. Súpera držali na dištanc od DeSmitha a prvá strela naňho mierila až v šiestej minúte z hokejky Noebelsa. "Aj za stavu 2:0 sme vedeli, že budú veľmi nebezpeční. Mali sme už s nimi skúsenosť v skupine. V závere dokázali vyrovnať a potom prišiel ten gól v predĺžení. Chceme si však odtiaľto odniesť medailu a do duelu o bronz pôjdeme naplno," uviedol americký hokejista Carter Mazur.