Skvelý výkon slovenského brankára Samuela Hlavaja proti Kanade zarezonoval v hokejovom svete a udivil aj experta v Českej televízii.

Hlavaj mal proti Kanade 42 úspešných zákrokov a výraznou mierou prispel k tomu, že zápas dospel až do samostatných nájazdov. Zrejme nikoho neprekvapilo, že si náš brankár po zápase prevzal cenu za najlepšieho hráča Slovenska.

„Prvý zápas na majstrovstvách sveta v 21 rokoch a hneď debut ako hrom. Na tribúne v Rige bol aj športový manažér Plzne Tomáš Vlasák. Ten musel byť s prácou Hlavaja nadmieru spokojný,“ komentoval Hlavajov výkon moderátor ČT Šport Jiří Holzel.

Hlavaj pôsobil v poslednej sezóne v Slovane Bratislava. Po vypadnutí z play off sa však upísal práve spomínanej Plzni.

Zo slovenského brankára bol v štúdiu Českej televízie vyjavený aj bývalý hokejista David Pospíšil:

„Pozerám ako výr skalný. Kde vzali Slováci, že nemajú brankárov? Hlavaj predviedol skvelý výkon, bol nepriestrelný. Kanaďania ho zasypali strelami, poslali na neho cez štyridsať striel, ale on bol zakaždým v dobrom postavení. Aj v nájazdoch chytal výborne. Na to, že má 21 rokov, to je neskutočný debut.“