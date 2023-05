Hokejisti Slovenska zvíťazili nad Lotyšskom 2:1 vo svojom druhom zápase v základnej B-skupine MS v Rige. O prvom triumfe SR na turnaji rozhodol v 51. minúte kapitán Marek Hrivík.

Skóre otvoril už v 44. sekunde Matúš Sukeľ, Lotyši dokázali gólovo odpovedať v 37. minúte, keď Rodrigo Abols prekonal slovenského brankára Stanislava Škorvánka po úniku. Po Hrivíkovom góle sa domáci snažili vyrovnať, no nepomohla im ani vyše minútová presilovka o dvoch hráčov.

Slováci nastúpia na svoj tretí duel v pondelok od 15.20 SELČ proti Kanade, Lotyši budú hrať v rovnaký deň o 19.20 s Českom.

hlasy (zdroj: RTVS):

Matúš Sukeľ, útočník SR, strelec prvého gólu: "Bol to náročný zápas. Ukázali sme v ňom charakter a v závere sme postrážili tesný náskok. Výborne nás podržal "Škorvi," hlavne v závere. Pred mojím gólom mi Peter Cehlárik pekne prihral, vyšlo to z forčekovania. Už v druhej tretine sme mohli dať ďalšie góly a rozhodnúť. Chvalabohu, že sme ho dali potom v tretej."

Stanislav Škorvánek, brankár SR: "V prvej tretine na mňa nesmerovalo veľa striel. Nič mi však nepadlo a aj to mi pomohlo. Pomohli mi aj spoluhráči, ktorí nepúšťali súpera do veľkých šancí. Bolo dôležité, že sme v tretej tretine dali gól. Padlo to v čase, keď nám už hra nešla tak ako v prvej tretine. Toto víťazstvo môže byť pre nás vzpruha. Včera (proti Česku) sme boli lepší tím a prehrali sme. Teraz sa nám to vrátilo."

Marek Hrivík, útočník, kapitán SR: "Bol to veľmi ubojovaný zápas. Vedeli sme, že hráme proti domácim, ktorí boli nabudení po prehre s Kanadou. Potrebovali sme dať zlepený gól, aby sme sa do toho dostali. Vedeli sme, že proti Lotyšom nebude šanca na pekné góly. Chvalabohu, že nám to padlo. Mali sme dobrý vstup, budeme sa to snažiť preniesť aj do ďalších zápasov. Mali sme v zápase dosť šancí a viacero prečíslení, z ktorých sme sa, žiaľ, nedostali k strelám. To musíme zmeniť. Sme tu skvelá partia a bojujeme jeden za druhého."

Ján Pardavý, asistent trénera SR: "Bolo to veľmi ťažké. V prvej tretine sme prestrieľali domácich, v druhej to bolo skôr opačne. Bol to výborný zápas vo skvelej atmosfére, ktorú vytvorili aj naši fanúšikovia. V niektorých prečísleniach sme sa nedostali ani k zakončeniu a to bolo zle. Chceme byť disciplinovaní a hráči to plnia. My sme nedostali žiadnu presilovku, hoci tam boli situácie, po ktorých mohli nasledovať vylúčenia. Vedeli sme, že Lotyši budú extrémne motivovaní. My sme však odohrali výborný zápas od začiatku do konca."