Slovenskí hokejisti prekvapujúco podľahli Kazachstanu po samostatných nájazdoch. V Rige bolo opäť mnoho slovenských priaznivcov, ktorí očakávali, že zverenci Craiga Ramsayho zvládnu duel s outsiderom bez väčších problémov.

Opak je pravdou. Slováci zbabrali predovšetkým druhú tretinu, v ktorej inkasovali tri góly a do záverečného dejstva šli s dvojgólovým mankom. To sa ešte podarilo zmazať, no zápas dospel až do samostatných nájazdov, kde Kazachovia premenili všetky štyri pokusy a rozosmutnili náš výber.

