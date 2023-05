Šport24.sk Hokej MS v hokeji FOTO Všetci mu ju závidia: Náš jediný rozhodca na šampionáte má doma absolútne dokonalú SEXICU! Foto: archív Š.S.

Jediným slovenským rozhodcom na hokejovom šampionáte je čiarový arbiter Šimon Synek (35). Vlani to vďaka vynikajúcim výkonom dotiahol až do finále a vonkoncom by nenamietal, keby si to zopakoval aj tento rok. V takom prípade by sa však milovaný syn Nikolas i sexi priateľka Natália dočkali jeho návratu až začiatkom budúceho týždňa.