Slovenskí hokejisti prehrali vo svojom piatom zápase na majstrovstvách sveta s Kazachstanom 3:4 po predĺžení a nájazdoch a výrazne si skomplikovali postup do štvrťfinále. Pre Craiga Ramsayho to bol rekordný zápas na lavičke nášho výberu, no takýto horor mu ho len znechutil.

Slováci išli v Rige do vedenia v 15. minúte, keď nahodenie Patrika Kocha skončilo až za chrbtom brankára Andreja Šutova, no absolútne nezvládli úvod druhej časti. V priebehu necelých piatich minút inkasovali tri góly. Po góloch Richarda Pánika a Pavla Regendu tri minúty pred koncom vyrovnali, no v nájazdoch prehrali 1:4, keď sa presadil iba Libor Hudáček.

Počas 2. tretiny to na striedačke nášho mužstva vyzeralo veľmi fádne: "Na našej lavičke to je ako na pohrebe a počuť expresívne slová ako nikdy za čias trénera Ramsayho," povedal expert Ondro Rusnák, ktorý mapuje dianie medzi striedačkami a neskôr dodal, že kazašská lavička viac žije.

Vyrovnanie vlialo do našich hokejistov entuziazmus, ale nedokázali ho pretaviť do úspešného konca. Obrovské sklamanie bolo vidieť v tvárach všetkých, no suverénne najhoršie to zvládal Craig Ramsay. VIAC SI POZRITE TU!