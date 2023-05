Na gauči Richarda Lintnera v populárnej relácii Citronáda sa objavilo ďalšie veľké meno. Roman Čechmánek patrí medzi najlepších brankárov histórie Česka, ale preslávil sa aj kauzou, za čo ho české súdy odsúdili.

Na guači Richarda Lintnera v populárnej relácii Citronáda sa objavilo ďalšie veľké meno. Roman Čechmánek patrí medzi najlepších brankárov histórie Česka, ale preslávil sa aj kauzou, za čo ho české súdy odsúdili.

Čechmánek má zlato z olympiády, tri tituly majstra sveta a päť titulov v českej extralige. Nezainteresovaní fanúšikovia si musia myslieť, že si teraz žije ako v rozprávke s kráľovským majetkom. Opak je však pravdou. Päťdesiatdvaročný bývalý brankár sa zadlžil pri podnikaní a neplatil faktúry napríklad za práce na pivovare v Zlíne či bytovom dome v Holešove. Portál idnes.cz ďalej uviedol, že pôvodne bola škoda vyčíslená na 15 miliónov českých korún, no podľa najnovšieho rozsudku je 7,2 milióna.

Pred rokom dostal Čechmánek od Krajského súdu v Zlíne trojročný trest odňatia slobody s podmienečným odkladom na skúšobnú dobu piatich rokov za podvody. Samotný bývalý brankár sa po rozsudku nevyjadril, no celý čas opakuje, že nikoho podviesť nechcel a že keby nemal exekúciu, dlhy by splatil. Posledné roky si občas oblečie brankársky výstroj na exhibíciu, ale častejšie chodí po súdoch.