Slovenskí hokejisti vo štvrtom skupinovom zápase šampionátu podľahli Švajčiarsku 2:4. Ramsayho družina nestačila na hviezdny výber Helvétov. Predovšetkým prvá formácia robila našim veľké problémy.

Švajčiarsko posilnili pred zápasom s našimi ďalšie tri hviezdne mená z NHL. Nico Hischier, Jonas Siegenthaler a Kevin Fiala. Prví dvaja menovaní sa zaskveli presnými zásahmi, tretí síce nepremenil trestné strieľanie, no aj tak ho bol plný ľad.

Rodák zo St. Gallenu bol draftovaný do NHL v roku 2014 z jedenástej pozície. Vybral si ho Nashville. V súčasnosti Fiala hviezdi v drese Los Angeles Kings. Syn českých rodičov ďakuje za to, kde je teraz, hlavne otcovi Jánovi, ktorý ho k hokeju priviedol a vychovával. "Bol na mňa prísny, mal nároky, čo bolo koľkokrát veľmi náročné. Ale dnes to vidím pozitívne. Otec hovoril, že je dosť hráčov, ktorí boli nadaní, lenže nakoniec predpoklady nenaplnili. Prestali totiž tvrdo pracovať," priznal útočník v minulosti.

Hviezda svetového formátu nezabúda ani na svoje korene. Popri švajčiarskom občianstve má aj české. Aj napriek tomu, že u našich susedov nevyrastal, rodičia dbali na to, aby o ich minulosti vedel čo najviac. Ako mladý do Česka pravidelne cestoval za starou mamou: "Môj domov je Švajčiarsko, ale chodím aj do Čiech, veď tam mám rodinu," hovoril pred niekoľkými rokmi Fiala.

V rodnej krajine je veľmi populárny. Mnohí ho obdivujú za jeho nespochybniteľné hokejové zručnosti, no taktiež má aj veľa fanúšičiek. Ženy z neho nevedia odtrhnúť zrak, majú však smolu. V auguste minulého roka sa Fiala oženil s krásnou Jessicou, s ktorou tvoril pár dlhé roky. VIAC SI POZRITE TU!