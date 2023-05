Počas zápasov Slovákov sedáva na tribúne sám, aby ho nikto nerozptyľoval. Reč je o prezidentovi SZĽH a generálnom manažérovi reprezentácie Miroslavovi Šatanovi (48), ktorý nám priamo v dejisku MS poskytol exkluzívny rozhovor.

Nedeľňajší zápas so Slovinskom vás stál dozaista kopu nervov. Očakávali ste také trápenie?

- Bolo to ťažké stretnutie najmä z hľadiska psychiky, a keďže nášmu súperovi išlo v ňom o záchranu v elitnej kategórii, bolo ešte o to náročnejšie. Polovica duelu bola z našej strany fajn, ale v tej druhej to už tak dobre nevyzeralo. Podstatný je však vždy výsledok. Je ideálne ho mať aj za cenu výkonu, s ktorým nie ste spokojný, ako naopak.

Po záverečnej siréne sa dostali do konfliktu Libor Hudáček, ktorý chcel streliť gól do prázdnej bránky, s Marekom Hrívikom, ktorý mu to vyčítal. Ako ste to vnímali?

- Ako hráč som to zažil na vlastnej koži vo viacerých tímoch, takže tú situáciu mám navnímanú veľmi dobre. Zároveň si myslím, že je možno aj dobré, že sa to udialo medzi hráčmi na ľade, výsledok to neovplyvnilo a takáto diskusia o prioritách môže mužstvu v nasledujúcom zápase pomôcť.

Po šiestich stretnutiach máme na konte osem bodov. Je to pre vás sklamanie?

- Tak by som to nedefinoval. Samozrejme, najmä v súboji s Kazachstanom sme chceli bodovať naplno, ale treba si uvedomiť, že to mužstvo má dvanásť hráčov z Barysu Astana, ktorý hrá KHL. To dáva tímu kvalitu, čo možno bežný fanúšik nevidí a môže to trochu skresľovať očakávania, ktoré všetci mali. Nebudem sa však vyhovárať, aj z našej strany prišlo v tomto zápase k podceneniu niektorých situácii. Z ofenzívneho hľadiska sme ten duel odohrali dobre, o čom svedčí aj počet striel, no v defenzíve sme sa nevyhli chybám, ktoré nás stáli body.