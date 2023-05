EXKLUZÍVNE FOTO Nemohol sa na to pozerať! Kouč Slovenska zdupkal z hotela

RIGA - Duel, ktorý rozhodoval o našom osude na tohtoročnom šampionáte, nesledoval. Tréner slovenských hokejistov Craig Ramsay (72) strávil zápas Švajčiarska s Lotyšskom naozaj netradičným spôsobom.

Po tom, čo sa Slováci po triumfe nad Nórskom (4:1) v tabuľke bodovo dotiahli na Lotyšsko, neostávalo im nič iné, ako dúfať, že švajčiarski hokejisti zabodujú naplno v súboji s domácim Lotyšskom. To bola totižto jediná cesta, ako sa dostať do štvrťfinále, v ktorom by narazili na reprezentáciu USA.

Väčšna hráčov zostala zápas sledovať na hotelových izbách, prezident SZĽH Miroslav Šatan s generálnym sekretárom zväzu Miroslavom Lažom si ho pre zmenu pozreli na vlastné oči priamo v Riga Arene.

Každý jeden člen slovenského tímu na šampionáte bol až do nočných hodín v poriadnom napätí, pričom každý z nich prežival večerný zápas po svojom. Špecifický spôsob zvolil najmä tréner Craig Ramsay, pre ktorého su tieto MS možno posledné v slovenských farbách. Ako strávil stretnutie, ktoré rozhodovalo o ďalšom bytí či nebytí jeho zverencov na turnaji, si pozrite vo FOTOGALÉRII!

Švajčiari nakoniec našim nepomohli. Od Helvétov sme potrebovali, aby zvíťazili v riadnom hracom čase, čo sa nepodarilo a tak si Slováci balia kufre.