Čaká ho tretí seniorský šampionát. Slovenský hokejový obranca Šimon Nemec (19) sa po strastiplnej ceste zo zámoria konečne objavil v lotyšskej Rige, kde slovenskí hokejisti odštartovali včera púť tohtoročnými MS.

Pre rodáka z Liptovského Mikuláša pôjde síce už o tretí šampionát na seniorskej úrovni, no asistent trénera Peter Frühauf krotí prehnané očakávania. „Šimon je stále mladý chlapec a sme radi, že prišiel. Vieme, kde sú jeho silné stránky, ale nesmieme na neho vytvárať tlak. Mal by hrať v presilovke, určite skvalitní našu hru,“ povedal.

Dvojka vlaňajšieho draftu NHL pricestovala do lotyšskej metropoly po linke New York – Varšava – Riga, a tak je logické, že si musí najskôr oddýchnuť. „Nastúpim už proti Kanade, čo je pre mňa motivácia navyše. Teším sa a už sa neviem dočkať. Myslím si, že chalani odohrali skvelý prvý zápas s Českom, bol to z ich strany typický štýl trénera Craiga Ramsayho," povedal bezprostredne po prílete do Rigy Šimon Nemec.

Okrem hodín strávených v lietadle sa musí jeho telo vysporiadať aj s časovým posunom, a tak ho slovenskí fanúšikovia uvidia až v treťom zápase na turnaji, v ktorom si to naši hokejisti rozdajú v pondelok (od 15.20 h) s Kanadou.