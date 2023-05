Riga - Hokejisti Lotyšska zvíťazili v piatkovom zápase B-skupiny MS nad Slovinskom 3:2. Domáci hráči si pripísali v Rige tretí triumf za sebou a s ôsmimi bodmi držia posledné štvrté postupové miesto. Slovensko, ktoré o 19.20 h nastúpilo proti Kazachstanu, za nimi zaostáva o štyri body.

Lotyši si už v sobotu o 19.20 h zahrajú proti Kazachom, Slovinci, ktorí doteraz nezískali ani jediný bod, sa stretnú v nedeľu o 15.20 h s výberom Craiga Ramsayho.

B-skupina:

Lotyšsko - Slovinsko 3:2 (1:0, 2:2, 0:0)

Góly: 12. Rich. Bukarts (Džerinš, Indrašis), 32. Daugavinš (Balinskis), 38. Rob. Bukarts (Džerinš) - 28. Kuralt (Tičar, Magovac), 40. Verlič (Urbas). Rozhodovali: Schrader (Nem.), Štolc - Cattaneo (obaja Švaj.), Hynek (ČR), vylúčení: 3:4 na 2 min, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 9180 divákov.

Lotyšsko: Šilovs - Balinskis, Zile, Mamčics, Jaks, Čukste, Freibergs, Cibulskis - Daugavinš, Abols, Balcers - Dzierkals, Batna, Rob. Bukarts - Keninš, Ločmelis, Andersons - Indrašis, Džerinš, Rich. Bukarts - Krastenbergs

Slovinsko: Krošelj - Pavlin, Gregorc, Crnovič, Magovac, Mašič, Podlipnik, Štebih - Verlič, Jeglič, Urbas - Kuralt, Tičar, Sabolič - Drozg, Simšič, Ograjenšek - Maver, Čimžar, Pance - Tomaževič

Domáci hokejisti si hneď v úvode zahrali presilovku, najprv 6 na 5, keďže pri signalizovanom faule dlho nepožičali puk súperovi. Boli to však Slovinci, ktorí boli bližšie ku gólu. V oslabení sa dostal do úniku Pance, ale tiesnený Šilovsa neprekonal. Slovincom v deviatej minúte nevyšlo ani prečíslenie 3 na 2 a potom udreli domáci. V 12. minúte predviedli peknú a rýchlu akciu, ktorú rozohrali spoza vlastnej bránky, a na jej konci dal Rich. Bukarts otvárací gól. Slovinci si v závere prvej a na začiatku druhej časti zahrali trikrát v početnej výhode, no ani jednu nevyužili. Čo sa im nepodarilo v nerovnovážnom stave, vyšlo im v hre 5 na 5, no s veľkým šťastím, respektíve smolou pre domácich. Balcers potiahol puk do útočného pásma, otáčal sa s ním, no na modrej čiare aj Zile, ktorý nabehol rovno na spoluhráčovo rameno. Obaja skončili na ľade, puku sa zmocnili Slovinci a prečíslenie 2 na 1 zakončil k odkrytej ľavej žŕdke Kuralt - 1:1. Domáci potom pridal na obrátkach a v 32. minúte využil presilovku Daugavinš. Hneď na to mohol zvýšiť na 3:1 Jaks, ale napálil len hornú žŕdku. V 38. minúte pridal tretí zásah Rob. Bukarts, no Slovinsko stihlo do prestávky streliť dôležitý kontaktný gól, keď Verlič tečoval strelu Urbasa - 3:2. Hosťom vyšla na začiatku tretej časti trénerská výzva a gól Balinskisa neplatil pre postavenie hráča v bránkovisku. Slovinci sa snažili vyrovnať, ale nevyšlo im to ani pri záverečnej hre bez brankára, ktorú ukončil faul Saboliča. Aj po piatom zápase tak zostali bez bodu.

hlas po zápase /ČT/:

Martiņš Dzierkals, útočník Lotyšska: "Sú to pre nás veľmi dôležité tri body, pretože to je to, čo teraz potrebujeme. Hralo sa hore-dole, myslím si, že sme boli o čosi lepší, ale mali sme veľa gólových šancí a nedokázali sme ich premeniť. Bolo to dôležité víťazstvo v boji o štvrté miesto so Slovenskom. Čakajú nás ešte dva zápasy s Kazachstanom a Švajčiarskom. Myslím si, že dokážeme vyhrať nad každým v tejto skupine, čo sme ukázali v uplynulých troch zápasoch."