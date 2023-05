Pri sledovaní hokejového šampionátu si pozorný fanúšik musel všimnúť, že niektorí hráči privoňajú počas zápasu k nejakej „zázračnej“ veci. Následne pokrčia pri tom nosom, strasie ich a po ľade lietajú ako odtrhnutí z reťaze. V jednom zo súboj Slovenska na MS nachytala kamera pri tejto činnosti nášho útočníka Libora Hudáčka (32). O čo vlastne ide?

Pochopiteľne, nejedná sa o žiadny doping či zakázanú látku. „Je to čpavok, alebo teda amoniak, ktorý sa používa buď v servítkovej alebo pukacej forme. Keď to puknete, začne to účinkovať a vtedy to dávame hráčom pod nos. Ide o to, aby to hráčov nabudilo. Niekto si dá viac, niekto menej. Človeku však môžu z toho aj slzy vyhŕknuť. Čím bližšie ste nosom k tomu, tým je to silnejšie,“ vysvetlil pre RTVS kustód slovenskej reprezentácie Marek Jenčík.

Spomínaná látka nepríjemne zapácha a práve jej zápach spúšťa určité telesné funkcie, vďaka ktorým je človek okamžite viac bdelý. „Chalani si to dávajú zväčša pred začiatkom každej tretiny, no u mňa je to častejšie. Nebudem klamať, ak poviem, že si to dávam pred každým druhým striedaním. Mňa osobne to veľmi nabudí a potom lietam po ľade ako drak. Je to dosť silné, roztiahne to človeku cievy a čo viem, tak to dávajú napríklad aj boxerom, ktorý dostanú v ringu K.O,“ povedal pre Šport24.sk Libor Hudáček, u ktorého ide o bežnú prax aj na klubovej úrovni.

Nával energie po pričuchnutí k amoniaku sprevádzajú zvýšená srdcová frekvencia, mozgová aktivita a krvný tlak. Jeho účinok pred časom výstižne vysvetlil hviezdny americký hokejista Kyle Palmieri. „Nedáva vám to žiadnu energiu, iba vás to prebudí. Je to akoby vám mozog hovoril, že haló, teraz je čas ísť na to,“ skonštatoval.

V boxe je amoniak zakázaný

Za normálnych okolností by vdychovanie čpavkovej amónnej soli nemalo mať na ľudský organizmus negatívne účinky. To však neplatí pri nadmernom užívaní, ktoré môže poškodiť nosné prepážky, podráždenie nosných dierok, očí či pľúc. Lekár taktiež radia dbať na opatrnosť, ak má človek astmu. Čpavková amónna soľ sa v hokeji vyskytuje už desaťročia, no sú však športy, kde nie je povolená. Jedným z nich je napríklad box.