Český rozhodca mi povedal, že som to prehnal. Bolo to z mojej strany hlúpe, priznal Kňažko

Slovenskí hokejisti majú za sebou najťažší zápas v doterajšom priebehu na MS v Rige. Švajčiarom nestačili vo viacerých činnostiach a skalp tohto súpera z vrcholného podujatia im tak stále chýba od pamätného šampionátu z roku 2012 v Helsinkách. Slováci síce vo štvrtkovom zápase B-skupiny stiahli dvojgólový náskok súpera, no skvele hrajúci Švajčiari si napokon triumf 4:2 nenechali ujsť.

Favorit duelu hral veľmi kompaktne, rýchlo korčuľoval, napádal slovenských obrancov a prevahu vyjadril aj v počte striel. V tejto štatistike dominoval v pomere 36:13. "Aj na počte striel je vidieť, kto mal zápas pod kontrolou. Často sa hralo v našom pásme, napokon dali o jeden gól viac. Musíme sa z toho ponaučiť, s dvoma gólmi nebudeme úspešní. Máme dobrých brankárov i obrancov, ale potrebujeme dávať viac gólov. Bol to podľa mňa zatiaľ náš najsilnejší súper na šampionáte. Česi sa s nami len rozbiehali a ani Kanaďania nehrali tak dobre ako teraz Švajčiari. Mali výborný pohyb aj zručnosti, ťažko sme sa dostávali do útočného pásma," povedal po zápase obranca Samuel Kňažko.

Práve Kňažko mal prsty pri góle Pavla Regendu, po ktorom sa Slováci tešili z vyrovnania na 2:2, no slovenský zadák vzápätí inkasoval dvojminútový trest. V tej chvíli nebolo z tribúny jasné, aký zákrok arbitri potrestali. Kňažko po zápase vysvetlil: "Po góle sme si niečo vykričali po sebe so švajčiarskym hráčom. Český rozhodca mi hovoril, že som to už prehnal. Beriem to, bolo to z mojej strany hlúpe. Žiaľ, stalo sa."

Kňažko dodal, že zápas zobral hráčom obrovské množstvo síl, preto bude pred piatkovým večerným duelom proti Kazachstanu (19.20 SELČ) najdôležitejší oddych. "Švajčiari nás niekedy tak točili, že sme vôbec nemohli striedať. Bralo nám to veľa energie. Teraz po zápase cítim v nohách naozaj dosť veľkú únavu. Z kondičného a defenzívneho hľadiska to stálo veľa síl. Hrali sme príliš často bez puku, ale nemôžeme sa vyhovárať. Stále sme v dobrej pozícii. Nechcem nikoho podceňovať, ale vieme, že keď zvládneme záverečné tri zápasy, asi nám postup neujde. Musíme zvládnuť našu úlohu."

Nepríjemné správy mal po zápase lekár tímu Pavol Lauko. Zápas nedohral obranca Mário Grman a k Petrovi Cehlárikovi tak pribudol ďalší maród. "Na kontrolnom röntgene sa u Mária nepotvrdila zlomenina. Uvidíme, ako bude vyzerať jeho stav. Momentálne je to bolestivé, ale bude to o jeho pocitoch. Nemá tam teraz opuch. Prišlo tam k luxácii kĺbu, ale vrátilo sa to späť. Vyhodnotíme to zajtra. Peter Cehlárik nebude hrať ani proti Kazachom, ale od nedele s ním už počítame."

Počas zápasu urobili tréneri aj niektoré zmeny v zostave, Libor Hudáček sa presunul do prvého útoku, ale nepomohlo to. "Myslím si, že sme mali dobrý začiatok, Švajčiari nás najskôr tak nenapádali. Pri prvom góle sme mali puk na hokejke a urobili sme zakázané uvoľnenie a dostali sme po buly prvý gól. Pri druhom nás po našej chybe prečíslili. Potom súper ukázal svoju silu, my sme ho znervóznili gólom na 2:1 a potom sme vyrovnali v presilovke. Ale prišlo ďalšie zbytočné buly v našom pásme a potom už Švajčiari dominovali. Hlavaj mal veľa ťažkých zákrokov. Mali sme dlhé striedania, viackrát sme boli pod tlakom, súper ukázal svoju silu," uviedol asistent trénera Andrej Podkonický.

V prvom zápase na turnaji sa predstavil Andrej Kudrna. Tridsaťdvaročného útočníka zapísal realizačný tím SR na súpisku vo štvrtok. V druhom útoku nahradil Petra Cehlárika a svoj prvý štart v Rige okorenil gólom. "Potešilo to, ale sme tu ako tím a pozeráme sa na spoločný úspech. Škoda, že to nepomohlo k bodom. Hral som po dlhšej pauze, prvá tretina bola ťažšia. Atmosféra ma však stiahla. Škoda, že sme nebodovali," uzavrel skúsený útočník.