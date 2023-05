Bratislava - Slovenskí hokejisti otvoria svoje účinkovanie v B-skupine MS v Rige piatkovým derby zápasom s Českom (15.20 SELČ). V pozícii favorita sú Česi, ktorí cestujú do Rigy v pozícii obhajcov bronzových medailí z vlaňajšieho šampionátu.

Česi sú po Švajčiaroch (75) a Nemcoch (73) tretí najčastejší súper Slovákov, s ktorým doteraz odohrali 72 vzájomných zápasov. Celková vzájomná bilancia zahŕňajúca nielen zápasy na MS, ale aj ZOH či v príprave, hovorí o 15-tich víťazstvách Slovenska, siedmich remízach a 50-tich víťazstvách českého tímu. Ten vyhral v uplynulých troch vzájomných zápasoch, Slováci sa proti tomuto súperovi tešili z triumfu naposledy vlani apríli, keď ho príprave v Spišskej Novej Vsi zdolali 3:1.

Slovenský tím sa už 16-krát stretol s týmto súperom na svetovom šampionáte. Zatiaľ posledné víťazstvo Slovenska nad Českom (3:1) na MS je zo strieborných Helsínk v roku 2012. Odvtedy sa na MS zrodili tri víťazstvá Česka, dve 3:2 po predĺžení. V roku 2014 s rozhodujúcim gólom Jakuba Klepiša, na MS 2018 zavŕšil český obrat Dmitrij Jaškin. Na MS v roku 2021 v Rige prehrali Slováci 3:7.

V príprave Slováci prehrali v Česku v oboch dueloch. V prvom 1:5, no v druhom po zlepšenom výkone podľahli domácim 2:3 po nájazdoch. "Videli sme, že majú ostrý štart do zápasov, na začiatok si treba dať pozor. A potom musíme hrať náš systém ako sme to dodržiavali v tom druhom zápase," povedal pre TASR obranca František Gajdoš.

V českom tíme, ktorý opäť vedie Fín Kari Jalonen, je 10 hráčov z vlaňajšieho šampionátu. Česi síce zakončili prípravu prehrou so Švajčiarmi 2:3 a celkovo prehrali dva zo záverečných troch zápasov, no v sezóne sa prezentovali viacerými cennými víťazstvami i sedemzápasovou víťaznou sériou.