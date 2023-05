Riga - Hokejisti Česka odohrali vo štvrtok na MS ospalé dve tretiny proti outsiderovi zo Slovinska. Ešte dve minúty pred koncom prostrednej časti prehrávali 0:2, ale senzáciu nedopustili a šiestimi gólmi za sebou rozhodli o trojbodovom zisku. Fínsky kouč českej ekipy po víťazstve 6:2 priznal, že musel v prestávkach v šatni poriadne zvýšiť hlas.

"Myslím si, že na to bol správny čas. Na začiatku nám totiž vôbec nefungovali telá. Dva voľné dni sa prejavili. Prvý sme mali úplný oddych, počas druhého sme iba ľahko trénovali. Až v druhej tretine som videl, že hráči začali normálne korčuľovať a chodiť do súbojov," zhodnotil tréner Jalonen duel so Slovinskom pre portál idnes.cz.

Jeho zverencov "nakopol" až zásah Dominika Kubalíka v čase 38:19, ktorým pred druhou prestávkou znížil na 1:2. V tretej tretine potom prišiel päťgólový český uragán a Kubalík do prázdnej bránky zavŕšil hetrik. "Máme tri body, ktoré nebolo jednoduché získať. To je pravda. Prehrávali sme 0:2, hráči to mali v hlavách. Potom sme začali hrať lepšie. Gól na 1:2 nám dodal veľkú energiu. V druhej pauze sme urobili zmeny v zostave, čo tiež pomohlo," zdôraznil Jalonen.

Prvý zápas na turnaji odchytal brankár Karel Vejmelka z Arizony v NHL a chytil 18 z 20 striel: "Ťažký začiatok. Divoký. Keď dostanete dva rýchle góly, zamáva to s celým tímom. Ale nezosypali sme sa, naopak nás to nakoplo.“ Dvakrát pred ním na MS už dostal v zostave prednosť Hrubec, raz Langhamer a on zostal iba na striedačke. "Príliš som to neriešil. Bol som pripravený chytať hneď ako ma pošlú do bránky. Teraz som sa to dozvedel deň dopredu."

Česi na turnaji stratili zatiaľ dva body po prehre s Lotyšskom v predĺžení a v tabuľke B-skupiny im po štvrtku patrila tretia priečka za Švajčiarskom a Kanadou. Otázne je pokračovanie jedného z kľúčových centrov tímu Lukáša Sedláka. Ten sa v piatok fotil s tímom, ale krívajúc potom opustil ľad. Ak sa stav jeho členka nezlepší, na turnaji asi predčasne skončí a podľa nových pravidiel môžu za neho tréneri povolať náhradníka. Mohol by ním byť Radim Zohorna alebo Radan Lenc.