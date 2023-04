Pred blížiacim sa štartom hokejových MS (12. - 28 mája), ktoré sa tento rok konajú vo Fínsku a Lotyšsku, je už teraz k dispozícii trénerom niektorých účastníckych krajín viacero zvučných mien NHL. O koho ide?

Vzhľadom na to, že majstrovstvá sveta v hokeji sa konajú každý rok, pre mnohé hviezdy je tento turnaj neatraktívny. Najlepší svetoví hráči sa ho nezúčastňujú aj kvôli termínu konania, keďže v tom čase sa v NHL ešte play-off, iní pre zmenu odmietajú reprezentovať kvôli zraneniam, zotaveniu sa z nich, alebo dostanú prednosť rodiny a ich najbližší.

Uvidíme, ako sa hráči zámorskej profiligy rozhodnú tento rok, no už teraz je jasné, že klubová sezóna sa skončila pre viacero hokejistov zvučných mien. Za iných okolností by sme s určitosťou videli tento rok na šampionáte Alexandra Ovečkina, ktorého Washington sa po deviatich rokoch neprebojoval do play-off, a navyše, pôvodne sa mali MS tento rok konať v Rusku. Po svojom boku by mal dozaista aj krajana Jevgeniho Malkin, ktorého Pittsburgh ostal pre zmenu pred bránami play-off prvýkrát od roku 2006.

A práve najväčšou hviezdou tohtoročného šampionátu by mohol byť hráč Penguins - Sidney Crosby. Kanadský útočník si na MS zahral naposledy v roku 2015, kedy získal titul a zároveň sa stal sa členom triple-gold-club. Po klubovej sezóne v NHL však majú aj jeho krajania Jeff Skinner, Dylan Cozens i Claude Giroux. Rady Švédov by mohli zasa vystužiť Elias Pettersson, Erik Karlsson či Rasmus Dahlin.

V štichu by nemuseli ostať ani iné reprezentácie. Fínsko má už teraz k dispozícii Patrik Laine, Švajčiari Romana Josiho, Nemecko Johna Peterku, Češi Tomáša Hertla a dres USA si možno oblečú Alex Tuch, Clayton Keller, Trevor Zegras či Tage Thompson.