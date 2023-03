Slovanisti sa dostali do náročnej pozície. Proti Michalovciam prehrali trikrát za sebou. Na domácom ľade musia zvíťaziť a urobiť všetko pre to, aby predĺžili sériu do rozhodujúceho siedmeho zápasu.

Hokejisti HK Dukla Ingema Michalovce majú na dosah prekvapenie. Po štyroch zápasoch play off Tipos extraligy vedú nad Slovanom Bratislava 3:1 na zápasy a sú už iba jedno víťazstvo od nečakaného postupu.

"Čaká nás posledný krok, ktorý býva najťažší. Naďalej musíme pokračovať v našej pracovitosti a tímovom odhodlaní," poznamenal tréner Peter Kudelka. Michalovský tím sa do výhodnej pozície dostal po tom, čo v utorok a stredu zvíťazil v oboch domácich zápasoch a rozhodnúť o postupe môže už v piatok v Bratislave. Séria sa pritom spočiatku vyvíjala podľa "papierových" predpokladov.

Slovan zvíťazil v prvom stretnutí 5:2, no následne doma prehral v predĺžení. Michalovce sa ujali vedenia v sérii po víťazstve v prvom domácom zápase, keď triumf 2:1 získali po úspešnom trestnom strieľaní Vadima Pereskokova v predĺžení. Štvrtý duel série sa nevyvíjal podľa predstáv trénera Michaloviec Petra Kudelku. Ten prišiel po Romanovi Žitnom aj o ďalšieho útočníka Matúša Paločka, ktorému zranenie predčasne ukončilo sezónu. "Belasí" išli do vedenia rýchlym gólom už v 2. minúte, keď sa premiérovo v extralige presadil Roman Kukumberg mladší. To však bolo zo strany Slovana všetko a ďalej skórovali už iba domáci. "Mali sme slabší úvod. Súper v ňom dominoval a vďaka nášmu brankárovi sme zaostávali iba o gól," poznamenal Kudelka, keď pochválil brankára Stanislava Škorváneka.

Ten zmaril v zápase 33 striel hostí. Michalovčania strelili v úvode druhej tretiny dva góly, o ktoré sa postarali obrancovia Christián Michalčin a Ivan Glazkov. "Niekoľko hráčov naštartovalo celý tím. Mali sme veľmi dobrý záver druhej tretiny. Chalani ožili, začali si veriť. V úvode druhej tretiny sme dali dva góly a dostali sme sa do laufu. Naši hráči zblokovali veľa striel," poznamenal Kudelka. Víťazstvo 3:1 spečatil do prázdnej bránky Filip Vašaš.

Slovanisti sa dostali do náročnej pozície. Proti Michalovciam prehrali trikrát za sebou, na ich ľade nezvíťazili v prebiehajúcej sezóne ani raz. Na domácom ľade musia zvíťaziť a urobiť všetko pre to, aby predĺžili sériu do rozhodujúceho siedmeho zápasu. V opačnom prípade sa pre obhajcu titulu skončí sezóna už v úvode play off. "Sme v ťažkej situácii. Musíme sa na to vyspať a zvládnuť najbližšie tri zápasy," priznal tréner Ján Pardavý. Jeho zverenci obsadili v základnej časti 2. miesto, keď tesne zaostali za Košicami. Svojho súpera do play off spoznali po kvalifikácii, v ktorej Michalovce vyradili Duklu Trenčín. Ako veľký problém Slovanistov sa ukazuje gólová efektivita. V štyroch zápasoch vyslali na brankára Škorváneka 170 striel, z ktorých vyťažili iba 9 gólov. Brankár Michaloviec bol s 94,71-percentnou úspešnosťou zákrokov po štyroch zápasoch najlepší vo štvrťfinálových sériách.

Vo štvrtom zápase doplatili na rozdielne výkony v úvode a závere zápasu. "Dnes to boli dve tváre Slovana. V prvej polovici sme hrali aktívne, vytvárali sme šance a dali sme aj gól. Potrebovali sme aj druhý, aby sme sa upokojili. Ale asi od 10. minúty druhej tretiny sme začali robiť hlúposti. Pred treťou časťou sme si povedali, že sa musíme vrátiť k hre, ktorú sme predvádzali v prvej tretine. Žiaľ, na jej začiatku sme dostali dva góly a odvtedy sme boli úplne iné mužstvo. Prehrávali sme súboje, kazili sme prihrávky a nedostávali sme puky cez blokujúcich hráčov," uviedol Pardavý.