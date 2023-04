KOŠICE - Hokejisti HC Košice sa prehrou v piatom semifinálovom zápase play off dostali do nelichotivej situácie. Na domácom ľade prehrali s Michalovcami 1:2 po predĺžení, v sérii prehrávajú 2:3 na zápasy a koniec sezóny sa pokúsia odvrátiť v pondelok v Michalovciach.

Košičania nastúpili s cieľom vybojovať si pred šiestym zápasom výhodnú východiskovú pozíciu, no stal sa presný opak. Ani takmer 99 minút im nestačilo na to, aby na domácom ľade strelili michalovskému brankárovi viac než jeden gól. "V prvej tretine sme boli spomalení. Potrebovali sme zlepšiť našu defenzívu a veľmi sme nechodili do riskantných šancí. V druhej tretine sme už hrali to, čo sme chceli. Mali sme veľmi dobré presilovky, v ktorých sme mali veľa gólových príležitostí, no nedokázali sme ich premeniť. Mali sme veľa striel, ale nechodili sme pred bránku na dorážky a clonenie. Musíme viac chodiť do tých miest. Chcem pochváliť snahu nášho tímu, ale musíme byť lepší," uviedol Ceman.

Jeho zverenci vyslali na brankára Stanislava Škorváneka 53 striel, no vyťažili z nich iba gól Villeho Leskinena, ktorý sa po vyše mesiaci vrátil do zostavy. Viac presných zásahov nepridali po viacerých nádejných situáciách a ku gólom neviedli ani štyri presilovky vrátane dvoch v predĺžení. Aj po piatom zápase platí, že Košičania ešte v semifinále nevyužili ani jednu presilovku. K dispozícii ich mali 19, strávili v nich vyše 22 minút. Túto skutočnosť si uvedomovali aj košickí hráči, ktorých však viac než nelichotivá bilancia mrzela prehra. Kapitán Michal Chovan pripomenul, že séria sa ešte neskončila: "Hrá sa na štyri víťazné zápasy, aj oni ešte musia zvíťaziť. Myslím si, že dnes sme boli lepší a o to viac mrzí prehra. Bolo tam veľa súbojov a korčuľovania. Teraz spravíme všetko pre to, aby sme zvíťazili v ďalšom zápase. Stále je to 2:3 a my sme pripravení ísť bojovať ďalej," dodal košický kapitán.