Slovenských hokejových reprezentantov čakajú tento týždeň v Bratislave dve tréningové jednotky. Spolu s trénermi doladia posledné detaily a v stredu odletia do lotyšskej Rigy. V dejisku svetového šampionátu ich ešte v ten deň čaká tréning. Na MS sa zrejme predstavia bez brankára Jaroslava Haláka, no definitíva padne v najbližších hodinách.

Na pondelkovom zraze sa trénerovi Craigovi Ramsaymu hlásilo všetkých 25 hráčov. Záverečnú nomináciu zverejnil realizačný tím po sobotnom zápase v Trenčíne, v ktorom Slováci zdolali Rakúšanov 4:3. Ako posledných z kádra vyškrtli tréneri obrancu Michala Beňa a útočníkov Maroša Jedličku a Adriána Holešinského. Vedenie národného tímu ešte počká na to, ako sa vyvinie situácia ohľadom príchodu obrancu Šimona Nemca z New Jersey. V hre je aj Halák z New Yorku Rangers, no asistent trénera SR Peter Frühauf uviedol, že 37-ročný brankár zrejme slovenský tím neposilní: "Ešte to nie je definitívne. Komunikujeme spolu stále, ale skôr to vyzerá, že nás neposilní."

Po pondelňajšom tréningu na ľade sa budú Slováci pripravovať v utorok na suchu, keďže kustódi s výstrojom odletia do Lotyšska v pondelok v noci. "Po tomto tréningu na suchu dáme chalanom voľno, v stredu už letíme," dodal Frühauf.

Akú tréningovú porciu absolvuje obranca Martin Gernát je otázne. Slovenský obranca utrpel v príprave v Rakúsku zranenie a čakal na výsledky magnetickej rezonancie. "Maťo je už na tom lepšie. Je to bolestivé zranenie, ale cíti sa už lepšie. Jeho účasť nie je ohrozená," informoval asistent Frühauf.

Nominácia slovenskej reprezentácie na MS:

Brankári: Samuel Hlavaj (HC Slovan Bratislava, 5 štartov v reprezentačnom A-tíme), Dominik Riečický (HC Košice, 4), Stanislav Škorvánek (HK Dukla Michalovce, 4)

Obrancovia: František Gajdoš (HK Nitra, 8 štartov v reprezentačnom A-tíme/0 gólov), Martin Gernát (HC Lausanne/Švaj., 69/8), Mário Grman (HC Vítkovice Ridera/ČR, 59/1), Michal Ivan (Bílí Tygři Liberec/ČR, 34/1), Samuel Kňažko (Columbus Blue Jackets/NHL, 33/1), Patrik Koch (HC Vítkovice Ridera/ČR, 51/1), Dávid Mudrák (HKM Zvolen, 16/0), Mislav Rosandič (Mountfield HK/ČR, 60/2)

Útočníci: Peter Cehlárik (Leksand IF/Švéd., 45/18), Viliam Čacho (HK Dukla Trenčín, 15/5), Marek Hrivík (Leksand IF/Švéd., 35/6), Libor Hudáček (HC Oceláři Třinec/ČR, 114/26), Martin Chromiak (Ontario Reign/AHL, 4/0), Miloš Kelemen (Arizona Coyotes/NHL, 18/6), Andrej Kudrna (HC Litvínov/ČR, 64/15), Róbert Lantoši (BK Mladá Boleslav/ČR, 53/9), Mário Lunter (BK Mladá Boleslav/ČR, 38/1), Oliver Okuliar (Mountfield HK/ČR, 11/2), Richard Pánik (HC Lausanne/Švaj., 53/7), Pavol Regenda (Anaheim Ducks/NHL, 30/9), Matúš Sukeľ (HC Litvínov/ČR, 57/9), Alex Tamáši (HC'05 Banská Bystrica, 27/4)