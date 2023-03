Situácia v ruskej najvyššej súťaži má v posledných mesiacoch ďaleko od ideálnej. Je to spôsobené ruskou inváziou na Ukrajinu, ktorá spôsobuje hráčom nemalé starosti. Útočníkovi Čerepovca Daniil Vovčenkovi sa k tomu pridal ďalší nemalí problém...

Manželka ruského hokejistu totiž na prechode narazila autom do dieťaťa. K incidentu došlo v Čerepovci na Batjuškovej ulici, kde žena so svojim Porsche zrazila na prechode pre chodcov malé dievčatko spoločne s jej dedkom. Žiačka piatej triedy bola následne prevezená do nemocnice s poranením hlavy a nôh. Jej starý otec podľa dostupných správ zranený nebol.

K veľmi nešťastnému incidentu sa neskôr vyjadril aj samotný hokejista. „Je to šokujúce, situáciu rozhodne neberiem na ľahkú váhu. Najdôležitejšie je, aby bolo dievčatko v poriadku a nemalo žiadne zlomeniny ani vážne zranenia,“ priniesol Vovčenkové vyjadrenie český portál blesk.cz. Prezradil aj to, či v čase nehody jeho žena požívala návykové látky: „Nič nebolo nájdené. Čo sa týka dievčatka, tak sme v kontakte s jej rodičmi. Poskytneme jej počas zotavovania takú pomoc, aká len bude potrebná,“ uzavrel sedemnásobný ruský reprezentant.