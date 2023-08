Strávil dve sezóny vo Švajčiarsku, po ktorých neodolal ponuke z Ruska, kde začal obliekať dres Lokomotivu Jaroslavľ. Teraz Martin Gernát tvrdí, že nerozumie zákazu obliekať si reprezentačný dres.

Pre slovenského hokejistu ide o prvý angažmán v KHL, takže si najmä po jazykovej stránke musí zvykať a učiť sa. „Študujem ruštinu, každý deň sa ňou snažím rozprávať, keď mi niekto nerozumie. Ruština je podobná slovenčine, čo mi uľahčuje proces učenia. Poznám základné slovíčka, ktoré mi stačia na objednanie jedla, viem sa pozdraviť aj opýtať sa „Ako sa máš?“. Poznám aj hokejové pojmy, rozumiem tomu, čo hovoria tréneri pred zápasom. Stále je však veľa vecí, ktoré sa musím doučiť,“ priznal Gernát vo veľkom rozhovore pre allhockey.ru.

Ruský novinár sa ho opýtal, okrem iného, na to, či súhlasí, že situácia ohľadom zákazu reprezentovať je hlúpa. „Súhlasím. Nerád by som o tom hovoril. Nerozumiem však, prečo sa to stáva hráčom, ktorí sa len snažia rozvíjať svoju kariéru. Všetci predsa chceme hrať za národný tím,“ reagoval Gernát a dodal:

„Chcem dokázať, že môžem hrať v jednej z najlepších líg na svete. Preto som sa takto rozhodol. Čo sa týka reprezentácie Slovenska, dúfam, že sa situácia čoskoro zmení a hráči z KHL budú môcť hrať za národný tím.“

Slovenský obranca je zatiaľ v Rusku sám, no to by sa už onedlho mohlo zmeniť. „Teraz mám rodinu na Slovensku, moji príbuzní čakajú na víza. Hneď, ako ich dostanú, prídu,“ dodal Gernát, ktorý si počas kariéry zahral okrem rodného Slovenska v Kanade, USA, Česku aj Švajčiarsku.