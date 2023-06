Po prestupe do KHL dostal v repre stopku: Prečo? Nerobím nič trestuhodné, krúti hlavou Jaškin

Rovnako ako na Slovensku aj v krajine našich západných susedov panujú rozdielne názory ohľadom pôsobenie hokejových reprezentantov v KHL. K tým českým patrí aj Dmitrij Jaškin (30), ktorý v ruskej súťaži pôsobí už tri sezóny.

Rodák z ruského Omska, ktorý reprezentoval Česko od mládežníckych kategórii, má za sebou aj množstvo duelov za seniorský národný tím ČR. V čase invázie ruských vojsk na Ukrajinu bol hráčov Arizony Coyotes v NHL, no následne prestúpil do Petrohradu v KHL a jeho reprezentačná kariéry sa razom skončila.

Medzičasom prestúpil do Kazane pre ruskú televíziu Match TV sa rozhovoril: „Sú povolania ako lekári, hasiči či športovci, ktorí nemajú národnostné a politické názory. Prekvapuje ma, že keď niekto robí svoju prácu, je to brané za politický postoj. Mám priateľa lekára, ktorý bol vylúčený z profesijného združenia z dôvodu jeho politického postoja. Keď mi o tom povedal, znelo mi to absurdne. Ale potom, čo som si prečítal, ako o mne píšu, začal som chápať jeho pocity.“

Jaškin ďalej hovorí, že nemá čo skrývať. „Nerobím nič trestuhodné, ja mám svedomie čisté. Keď sa ma ľudia pýtajú, podľa čoho si vyberám tím, za ktorý budem hrať, často ani nečakajú na odpoveď. Povedia, že dôvodom sú peniaze alebo sláva. Ja odpovedám, že sa riadim výhradne profesionálnou úrovňou a ambíciami tímu. Presnejšie povedané, nesúvisí to s krajinou, mestom a ani klubom. To je moja cesta,“ pokračoval.

Situáciu medzi Ruskom a Ukrajinou sa komentovať neodvážil. „Nemôžem hovoriť o tom, čomu jednoducho nerozumiem. Môj život sa točí okolo hokeja, v tom sa dobre vyznám. Opýtajte sa ma naň,“ konštatoval Dmitrij Jaškin, ktorý by rád reprezentoval ČR na budúcoročných MS v Prahe a Ostrave. „Tento turnaj má u mňa špeciálnu hodnotu. Môžem ho prirovnať k Nobelovej cene pre vedcov. Bez ohľadu na čas, národnosť a politickú situáciu. Chcel by som si na ňom zahrať, pretože je to najväčšia športová udalosť,“ dodal na záver.