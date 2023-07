Ruská agresia na Ukrajine neutícha a ruský rubeľ neustále stráca na hodnote. Pre slovenských hokejistov sú však stále atraktívne ponuky z KHL.

Najnovšie nabral smer Rusko jeden z najlepších slovenských obrancov za posledné roky. Martin Gernát (30) opustil švajčiarsky Lausanne a upísal sa Lokomotivu Jarosľavlu. S jeho rozhodnutím neboli najprv stotožnení ani najbližší: "Mamča najskôr nebola s tým stotožnená. Určite aj ľudia v okolí, samozrejme, každý má na to svoj názor. Ja s tým úplne súhlasím. Nikto nechce, aby sa taká vec ako sa deje diala, ale ja idem hrať hokej a to je moja práca," uviedol skúsený bek.

Hnacím motorom boli samozrejme peniaze. Žiadna z ponúk sa na tú z Ruska nechytala: "Ten finančný rozdiel bol naozaj veľký, odmalička drieme pre niečo, aby si človek mohol niečo zarobiť v tej kariére a potom po konci nemusel chodiť do práce," uviedol rodák z Košíc, ktorý by mal podľa ruského portálu championat.comzarobiť v Lokomotive Jaroslavľ za sezónu 60 miliónov rubľov, čo je aktuálne približne 590 tisíc eur. Ďalších 27 miliónov (265 tisíc eur) môže získať na bonusoch.

Aj napriek tomu, že ešte žiadny verdikt do budúcnosti nepadol, Gernát vie, že si potencionálne môže zavrieť aj dvere do reprezentácie: "Niečo sa muselo obetovať a je to práve tá reprezentácia. Ja stále verím, že ešte do konca majstrovstiev sa niečo zmení a možno tam vykorčuľujeme aj my, človek nikdy nevie," dodal pre Markízu.