Rozhodnutie hrať v KHL po invázii ruských vojsk na Ukrajinu vyvolalo rozporuplné reakcie. Michal Čajkovský (31) však tvrdí, že jediná krajina, z ktorej bol ochotný riešiť ponuky, bolo práve Rusko.

Slovenský obranca poskytol rozhovor ruskej tlačovej agentúre TASS, takže pravdepodobnosť kritiky ruskej agresie či pomerov v tejto krajine sa blížila k nule. Ľuďom v Rusku, ktorí sa k takejto kritike odhodlajú, hrozia tvrdé tresty a môžu sa dostať do väzenia. „Slovenský hokejista v službách Spartaka Čajkovský vyznal lásku Rusku,“ hlási titulok článku spomínanej tlačovej agentúry.

Slovák pôsobí v KHL od sezóny 2016/2017. Od tejto sezóny oblieka dres Spartaka Moskva, čo je jeho štvrtý klub v tejto súťaži. „Mám tam veľa kamarátov. Zišli sa tu super chalani, tréneri aj ďalší zamestnanci klubu. Je to veľký klub s bohatou históriou a tradíciami. Som rád, že som tu,“ vyhlásil Čajkovský. Inú možnosť ako hrať v Rusku si podľa svojich slov nepripúšťal.

Michal Čajkovský v KHL 2016/17 – Avtomobilist Jekaterinburg (20 zápasov)

2017/18 – Avtomobilist Jekaterinburg (43 zápasov)

2018/19 – Dinamo Moskva (12 zápasov)

2019/20 – Dinamo Moskva (58 zápasov)

2020/21 – Dinamo Moskva (58 zápasov)

2021/22 – Dinamo Moskva (2 zápasy) a Sibir Novosibirsk (40 zápasov)

2022/23 – Sibir Novosibirsk (59 zápasov)

2023/24 – Spartak Moskva

„Ponuky z iných krajín nepripadali do úvahy. Chcel som zostať v Rusku. Páči sa mi tu, mám tu veľa priateľov a som obklopený len dobrými ľuďmi. Na nikoho nemôžem povedať jediné zlé slovo,“ pokračoval náš obranca v ódach na pôsobenie v krajine, z ktorej si v roku 2018 „odskočil“ do Ameriky. Do prvého tímu Caroliny Hurricanes sa však neprebojoval a po 23 zápasoch na farme sa vrátil do Ruska.

Čajkovský prezradil, že kvôli jeho rozhodnutiu zostať v Rusku sa v rodnej krajine stretáva s rôznymi reakciami. „Nie každému sa na Slovensku páči, že hrám v KHL. Stretávam sa aj s nenávistnými prejavmi voči mne. Sú ale aj takí, ktorí moju voľbu chápu a správajú sa ku mne pozitívne. Rovnako ako v Česku aj nám zakázali hrať za reprezentáciu na majstrovstvách sveta, ale ja môžem len zopakovať: sú tu super ľudia, moja rodina a ja to tu milujeme,“ dodal obranca, ktorý sa rýchlo usadil v Spartaku. V posledných zápasoch nosil na drese áčko ako asistent kapitána tímu.

Hoci v Rusku začne už svoju ôsmu sezónu, o možnosti získať ruské občianstvo podľa TASS Čajkovský neuvažoval. Slovensko totiž zakazuje vlastniť pas inej krajiny.