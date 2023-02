Šport24.sk Hokej KHL FOTO Missku vymenil za kučeravú krásku: Slovenský hokejista zbalil sexi Rusku! ×

MOSKVA - Môže sa pochváliť novou kráskou! Slovenský hokejista Christián Jaroš (26) pred touto sezónou zamieril do Ruska, za čo si vyslúžil kritiku, no vyzerá to tak, že si z nej ťažkú hlavu nerobí. V súčasnosti obranca CSKA Moskva už niekoľko mesiacov randí s krásnou Ruskou, s ktorou sa dal dokopy práve vďaka presunu do KHL.