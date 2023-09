Meno Zach Boychuk hovorí niečo aj slovenským priaznivcom hokeja. Kanadský hokejista v sezóne 2017/18 hral KHL v drese Slovana Bratislava. Až v ďalšej sezóne v Čerepovci okúsil, čo je to Rusko, keď pred zápasmi podstupoval šialené praktiky.

„Ste ako v laufe, je to šialené a cítite sa úplne skvelo,“ začal Boychuk rozprávania o vdychovaní xenónu pred zápasmi v podcasta The Cam & Strick. Následne aj opísal päťminútový proces, ktorý pravidelne absolvoval so spoluhráčmi: „Zobrali nás do útrob štadióna, kde nás v jednej miestnosti čakal starý a pochybne vyzerajúci doktor. Svietila tma jedna žiarovka a ostatné boli zhasnuté. Všetci sme stáli v rade. Keď na vás prišiel rad, ľahli ste si na stôl. Veľa chalanov pri tom počúvalo hudbu, aby sa správne naladili. Potom sme zadržali dych, nasadili masku a nechali sme plyn, nech sa nám dostane do hlavy.“

Bývalý hráč Caroliny, Pittsburghu či Nashvillu dodnes nevie, čo v temnej miestnosti vdychoval. Podľa opisov sa dá usúdiť, že išlo o xenón, ktorý volajú aj „ruský plyn“. Vážnejšie sa začalo o ňom hovoriť v roku 2014 počas olympiády v ruskom Soči. Užívali ho najmä domáci športovci, ktorí na tom nevideli nič zlé. Xenón pri tom nepriamo pomáha k lepšej výkonnosti, keďže podporuje tvorbu erythropoietini (EPO), ktorý športovci nemôžu používať. Svetová antidopingová agentúra nakoniec dala „ruský plyn“ na zoznam zakázaných látok. „Myslím si, že vďaka nemu aj rýchlejšie regenerujete. Určite je to nelegálne, inde by ste z toho mali problémy,“ zakončil momentálne hráč Eisbären Berlín.