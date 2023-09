Čaká na ponuky a najradšej by pokračoval v KHL. Reč je o slovenskom hokejovom brankárovi Júliusovi Hudáčkovi.

Poslednú sezónu strávil v kazašskom Baryse Astana, ktorý je súčasťou KHL. „V Rusku je to tak, že pokiaľ sa splní cieľ a tím postúpi do play off, sú s vami spokojní. S tým, ako som chytal a aké som mal štatistiky, by som predĺžili zmluvu úplne bez problémov. Mal som od vedenia pozitívnu spätnú väzbu počas výstupného mítingu. Keďže sme však tímový cieľ nenaplnili, legionári museli odísť,“ hovorí Hudáček v rozhovore pre Sportweb.pravda.sk.

V lete mal ponuky z Česka, Nemecka aj z rakúskej ligy. „Ak by to bolo z top tímu a finančne zaujímavá ponuka, asi by sme sa dohodli. Nič ma však nezaujalo a tak sme si povedali, že ešte počkáme a uvidíme. Rozbehli sa niektoré súťaže a tímy vyvolávajú, či som pripravený,“ pokračuje brankár a tvrdí, že verí, že do pár týždňov bude mať nový klub.

Kritické komentáre na adresu Slovákov pôsobiacich v KHL sa podľa svojich slov snaží nevnímať a nesleduje ani to, čo sa píše a hovorí v médiách. „Všetci, ktorí v KHL hráme, pevne veríme, že situácia s vojnou sa zmení. Nie je to ale vôbec o nás, alebo o tom, čo chceme my. Rozhodujú o tom iní ľudia. Ja som žil v Rusku pred vojnou a boli sme tam s rodinou spokojní. Situácia v Rusku sa ani po nej nezmenila,“ vyhlasuje Hudáček a dodáva:

„Samozrejme, posudzujem to z pohľadu hráča KHL, ktorý tam chodí výhradne kvôli športu. Uvedomujem si, že bežných ľudí sa to môže dotýkať. Rozhodne som naklonený sa tam vrátiť, ak príde dobrá ponuka.“

Hudáček, ktorý má 35 rokov, tvrdí, že táto sezóna bude podľa všetkého posledná, ktorú strávi v zahraničí. Dôvodom je rodina. Teraz sa však sústredí na zahraničie. „Poviem to úplne na rovinu. Kým sa cítim zdravý a mám úroveň, aby som chytal v čo najlepšej lige, za čo najväčšie peniaze, tak je prioritou zahraničie. Život hokejistu je krátky. Nie je to len o peniazoch, ale aj o motivácii. Som vychovaný tak, aby som si stále dával najvyššie ciele,“ vraví.